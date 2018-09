Besserer Kauf: Under Armour oder Adidas

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Under Armour (WKN: A0HL4V)(WKN: A2AF8T) und Adidas (WKN: A1EWWW) sind zwei der bekanntesten Marken der Sportwelt. Adidas gibt es schon seit Jahrzehnten und dominiert vor allem den globalen Fußball, während Under Armour der heiße Aufsteiger aus Baltimore ist.

Aber in den letzten drei Jahren haben sich die Unternehmen in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Die Adidas-Aktie legte im US-Handel um 217 % zu, während Under Armour um 59 % gefallen ist. Wird sich der Trend fortsetzen oder ist Under Armour heute ein unterbewertetes Sportartikelunternehmen?

Warum Adidas Under Armour zermalmt

Die folgende Grafik zeigt, warum sich die Adidas-Aktie besser entwickelt hat als Under Armour. In den letzten drei Jahren haben sich das Umsatzwachstum und die Margen von Adidas verbessert, während sich Under Armours Wachstum verlangsamt hat und die Marge rückläufig war.

Daten von YCHARTS

Ich denke, dass Adidas in diesem Zeitraum seine Marktposition im Fußball für den Eintritt in andere Märkte genutzt hat. Die zunehmende Beliebtheit des Fußballs in den USA schadet nicht und trug dazu bei, das Unternehmen bekannter zu machen und ein zweistelliges Wachstum in den angrenzenden Sportarten Training, Laufen und Football zu erzielen. Sie sind traditionell keine Kernmärkte für Adidas, aber sie werden immer wichtiger, da das Unternehmen seine Produktpalette erweitert. Und sie tragen zum Umsatz- und Margenwachstum bei.

Under Armour hat ein Markenproblem

Marken sind langfristig schwer zu erhalten, zumal Wettbewerber sehen, wo andere erfolgreich waren und diese Stärken angreifen. Under Armour steht vor vielen Herausforderungen. Andere Sportartikelhersteller sahen den Erfolg, den es mit seiner Funktionsbekleidung hatte und haben begonnen, ihre eigenen Produkte einzuführen. Insbesondere Nike (WKN: 866993) hat alle wichtigen Produktkategorien von Under Armour angegriffen und in vielerlei Hinsicht attraktiver gemacht.

Under Armour hatte auch Schwierigkeiten, sein Sponsoring von Stephen Curry auf den Verkauf von Basketballschuhen zu übertragen. Curry-Markenschuhe wurden in den ersten paar Versionen von schlechten Kritiken und schwachen Verkäufen begleitet und sind nie so ein populäres Produkt geworden, wie man in Anbetracht der Beliebtheit des Golden State Warriors-Stars gedacht hätte. Nach der Unterzeichnung eines neuen Vertrages mit Curry im Jahr 2015, einschließlich einer Beteiligung an dem Unternehmen, hatte Under Armour nicht viel Erfolg bei der Erfüllung des Versprechens durch die Unterstützung seines wertvollsten Prominenten.

Ich glaube, was wir wirklich sehen, ist ein Markenproblem. Die aggressiven, hellen Designs des Unternehmens waren nicht so beliebt wie die dezenteren und subtileren Produkte von Nike und Adidas, und Under Armours Fehlschläge haben nicht zur Kundenbindung beigetragen. Adidas scheint eine gängigere Marke im Stadtbild zu sein, während Under Armour immer weniger zu sehen ist – und das ist für keine Marke gut.

Adidas ist heute der bessere Kauf

Aufgrund seiner soliden Fußballbasis, seiner Fähigkeit, in neue Märkte zu wachsen, und seiner hervorragenden Finanzkraft ist Adidas heute ein besserer Wert als Under Armour. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 ist er teuer, aber Under Armour hat im vergangenen Jahr 159 Millionen USD verloren und hat noch viel Arbeit vor sich, um die Margen und die Rentabilität in einem wettbewerbsintensiven Sportartikelmarkt wieder zu steigern.

