Besserer Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ im Sauerland

Köln (ots) -Seit 16. Mai können Hörerinnen und Hörer im Sauerland die WDRRadioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) im Sauerlandbesser empfangen, besonders in den Regionen um Herscheid, Attendornund Meinerzhagen. Die Sendeleistung am Sender Nordhelle im Kanal 11Dwurde von 1,5kW auf 10kW erhöht."Die Leistungserhöhung am Sender Nordhelle ist die erste einer Reihevon Maßnahmen, um den Empfang unserer Radiowellen in NRW über DAB+ zuverbessern. Wir freuen uns, dass die Hörerinnen und Hörer imMärkischen Kreis und Kreis Olpe nun auch unsere digitalenRadioprogramme störungsfreier empfangen können", freut sichChefingenieur Dr. Oliver Werner. Im Laufe des Jahres und im nächstenJahr wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive ausgebaut.Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell