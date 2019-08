Bessere und schnellere Diagnostik dank modernster Technologie im Altonaer Kinderkrankenhaus (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) bekommt einen neuenComputertomographen (CT). Der "IQon Spectral CT" arbeitet mit dermodernsten Technologie, die derzeit verfügbar ist. Weltweit gibt esnur ein weiteres Kinderkrankenhaus (Phoenix Children´s Hospital,USA), das ebenfalls dieses CT der neuesten Generation besitzt. DieUntersuchung mit dem neuen Computertomographen dauert nur wenigeSekunden. In einem Scandurchlauf werden, bei geringstmöglichemEinsatz von Röntgenstrahlung, umfangreiche Bilddaten verschiedensterArt aufgezeichnet. Für Patientinnen und Patienten sowie auch fürÄrztinnen und Ärzte bietet dies viele Vorteile.In einer Untersuchung mit dem neuen Computertomographen werdeninnerhalb von wenigen Sekunden mehrere hundert Bilder vomuntersuchten Körperteil aufgenommen. Knochen- und Gewebestrukturenwerden gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven und in 3D-Optikaufgezeichnet. Für Ärztinnen und Ärzte ist das ein großer Mehrwert.Die umfangreichen und detaillierten Bildinformationen ermöglichen esihnen, auch im Nachhinein für die Diagnosestellung wichtige Datenabzufragen und auszuwerten. Für die Patientinnen und Patientenentfallen dadurch Mehrfachuntersuchungen, um einen Befund zu sichernoder einzugrenzen. Damit ist eine schnellere und genauereDiagnosestellung bei geringster Strahlenbelastung möglich. Für diekleinen Patientinnen und Patienten hat dies darüber hinaus den großenVorteil, dass mit einer exakt auf den Einzelfall abgestimmtenBehandlung schneller begonnen werden und sich dies wiederum positivauf die Genesung auswirken kann.Carl-Martin Junge, Leiter der pädiatrischen Radiologie im AltonaerKinderkrankenhaus, ist überzeugt: "Die innovative Technologie unseresneuen Computertomographen bietet ein riesiges Spektrum anInformationen über die untersuchten Körperregionen - und das ohneMehrfachuntersuchungen. In Verbindung mit speziell für Kinderentwickelten strahlenreduzierten Untersuchungsabläufen kommen wir zueiner Vervielfachung unserer diagnostischen Möglichkeiten.Kurzfristige Wiederholungsuntersuchungen wird es nicht mehr geben."Auch Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des AltonaerKinderkrankenhauses, freut sich über das neue CT: "Das AKK ist daseinzige Kinderkrankenhaus in Europa, das ein so fortschrittlichesCT-Gerät besitzt. Wir möchten für unsere kleinen Patientinnen undPatienten die bestmöglichen Diagnosemöglichkeiten vorhalten. DieAnschaffung dieses modernen Geräts ist vor diesem Hintergrund einekonsequente Weiterentwicklung in unserer Radiologie."Der neue Computertomograph wurde im Juli geliefert. DieInstallation eines so großen medizinischen Diagnostikgeräts istumfangreich und nahm zwei Wochen in Anspruch. Für die Inbetriebnahmedes "IQon Spectral" kamen Experten der Herstellerfirma Philips fürmehrere Tage ins Altonaer Kinderkrankenhaus. Sie schulten dasmedizinische Personal in der Anwendung mit dem Gerät. Ein wichtigerTeil der Inbetriebnahme war es, Vorgaben für Untersuchungsabläufespeziell für Kinder maßzuschneidern.Unternehmenskommunikation:Gesine Walsleben (Ltg.)Fon: 040 88908 126 - Fax: 040 88908 128 - uk@kinderkrankenhaus.netAKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH - Bleickenallee 38 - 22763HamburgOriginal-Content von: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, übermittelt durch news aktuell