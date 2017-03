Bessere Versorgung von Krebspatienten: Versorgungsprogramm OSCAR gefördert durch Innovationsfonds

Berlin (ots) - Unter der Federführung der pronova BKK wurde inZusammenarbeit mit dem BKK Dachverband das Versorgungsprogramm OSCARentwickelt. OSCAR hat das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mitonkologischen Erkrankungen zu verbessern. Das gemeinsame Projekt, indem 37 Betriebskrankenkassen kooperieren, erhält eine Förderung inHöhe von 1,4 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds.OSCAR stellt die Stärkung der Betroffenen bei der Krebstherapie inden Vordergrund. Durch eine speziell ausgebildete Fachkraft sollenErkrankte im Therapieverlauf kontinuierlich unterstützt werden. Eine"Social Care Nurse" begleitet den Patienten oder die Patientin inallen Erkrankungsphasen. So beispielsweise auch bei individuellenEntscheidungsfragen in Bezug auf unterschiedlicheBehandlungsmöglichkeiten. Ergänzende Fragebögen geben Aufschluss überdie Bedürfnisse der Betroffenen und sollen dazu genutzt werden, derenLebensqualität zu verbessern.Lutz Kaiser, Vorstand der pronova BKK, begrüßt die Chance,mithilfe des Innovationsfonds ein schon lange bestehendes Anliegen zuverwirklichen:"Täglich erfahren unsere Mitarbeitenden, welche Belastung eineKrebserkrankung für die Patienten und deren Angehörige bedeuten kann.Deshalb ist es uns wichtig, die beziehungskonstante Begleitung derBetroffenen zu stärken, um auf die Bedürfnisse unserer Versichertenbesser eingehen zu können."Vernetzung komplexer Angebote durch Social Care NurseDie Social Care Nurse bildet die Schnittstelle zwischen Ärzteteam,Pflegenden, Therapeuten und Sozialdienstmitarbeitern. Sie vernetztdie Betroffenen mit den psychosozialen Angeboten derSozialleistungsträger (Krankenkasse, Pflegekasse,Rentenversicherungsträger). Insbesondere für Schwerstkranke bedeutetdie Koordination der therapeutisch-diagnostischen Maßnahmen einenGewinn an Lebensqualität - und mehr Lebenszeit außerhalb vonWartezimmern, Ambulanzen und Krankenhäusern. Kernelement desVersorgungsprogrammes ist neben der Betreuung durch die Social CareNurse die Befragung zur Lebensqualität. Franz Knieps, Vorstand desBKK Dachverbandes, legt dabei den Schwerpunkt auf onkologischePatienten, die sich belastenden Systemtherapien unterziehen müssen.Dazu zählen Chemotherapien wie auch Bestrahlungen. "Wir möchtenerfahren, wie es den Patienten und Patientinnen während der Therapienwirklich geht und ihnen möglichst individuelle Beratung undUnterstützung durch die Social Care Nurse zukommen lassen."Beteiligte Partner, wissenschaftliche Begleitung des ProjektsDie wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch das Institut fürMedizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der CharitéUniversitätsmedizin Berlin. Für das Training der Social Care Teamsist die Sächsische Krebsgesellschaft e.V. zuständig. WeitereKonsortialpartner des erfolgreichen Förderantrages beimInnovationsfonds sind die BKK Pfalz, die BKK VBU und die Novitas BKK.Der Innovationsfonds fördert Integrierte Versorgung undVersorgungsforschung. Er beruht auf dem 2015 verabschiedetenGKV-Versorgungsstärkungsgesetz. Bis 2019 stellt die Politik einen mitjährlich 300 Mio. Euro ausgestatteten Fonds zur Verfügung. Ziel desFonds ist die Förderung innovativer Versorgungsformen. Von deninsgesamt 94 Förderanträgen kommen 26 Anträge mit einem gekürztenProjektvolumen von 111,6 Mio. EUR in den Genuss der Förderung.Die pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen großer Weltkonzerne wie z.B. Ford, Bayer, BASF,Continental und Hapag-Lloyd entstanden. Die Kasse ist bundesweit füralle Interessierten geöffnet. Über 675.000 Kundinnen und Kundenschätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und dieumfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichtenGeschäftsstellennetz an rund 80 Kundenservice- und Beratungsstellenvertreten. Sie gehört zu den vier größten Betriebskrankenkassen undzu den größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationenunter www.pronovabkk.de.Der BKK Dachverband e.V. ist die politische Interessenvertretungvon 78 Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rundzehn Millionen Versicherten. Mehr Informationen unter:www.bkk-dachverband.dePressekontakteChristine RichterBKK Dachverband e. VTelefon: 030/2700406-301E-Mail: christine.richter@bkk-dv.deNina RemorPronova BKKTelefon: 0214/32296 - 2305E-Mail: nina.remor@pronovabkk.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell