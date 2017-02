Bessere Versorgung von Diabetikern: BARMER und Deutscher Apothekerverband schließen neuen Vertrag (FOTO)

Berlin (ots) -Die BARMER und der Deutsche Apothekerverband (DAV) haben neueRegeln für die Versorgung von Diabetikern mit Hilfen zurBlutzuckerbestimmung vereinbart. Bei der Versorgung mitBlutzuckermessgeräten entfallen ab sofort unnötige Wartezeiten.Möglich wird dies durch einen innovativen Vertrag der BARMER mit demDeutschen Apothekerverband (DAV), der am 1. März 2017 in Kraft tritt."Diabetiker bekommen in der Apotheke ab sofort bestimmteBlutzuckermessgeräte auch ohne Einreichen eines Kostenvoranschlages.Das erspart ihnen Wartezeiten und baut unnötige Bürokratie ab", sagtDr. Mani Rafii, Vorstandsmitglied der BARMER.Vertrag mit Vorbildcharakter"Der Vertrag mit der BARMER hat für uns Vorbildcharakter in derVersorgung von Diabetikern mit Blutzuckerteststreifen", sagt FritzBecker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes. "Von derVereinbarung profitieren alle Beteiligten. Die Apotheken sind vorPreissteigerungen durch die Hersteller geschützt und habenPlanungssicherheit, während die Krankenkasse einen effizienterenMitteleinsatz hat." Entscheidend sei aber der Patientennutzen. "Diegut eingestellten Patienten müssen sich keine Sorgen machen, denn siewerden wie bisher weiterversorgt", sagt DAV-Vorsitzender Becker: "Werauf neue Teststreifen eingestellt wird, hat nun zusätzlich die Wahl,das Messgerät sofort mit den Teststreifen mitzunehmen."Hochwertige und wirtschaftliche Versorgung mit TeststreifenÜber den Vertrag haben Diabetiker der BARMER weiterhin Zugriff aufalle am Markt befindlichen Teststreifen. Er beinhaltet zusätzlich zuden bereits bestehenden Preisgruppen eine dritte Gruppe für besonderswirtschaftliche und qualitativ hochwertige Teststreifen. In derdritten Preisgruppe befinden sich bereits 88 Blutzuckerteststreifen,darunter von führenden Herstellern. Der Vertrag soll dafür sorgen,dass die Umstellung von Patienten auf neue Teststreifen soreibungslos wie möglich verläuft. Zentraler Bestandteil ist dabei dieumfassende Beratung durch den Apotheker, wenn der Diabetiker einneues, gleichwertiges Messgerät mit alternativen Teststreifen erhält.Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, r.kern@abda.deAthanasios Drougias (Ltg.), 0800 33 20 60 99 14 21,athanasios.drougias@barmer.deSunna Gieseke, 0800 33 20 60 44 30 20, sunna.gieseke@barmer.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell