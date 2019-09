Bessere Sepsis-Diagnostik gefordert

Leipzig (ots) - Anlässlich des heute beginnenden InternationalenSepsis-Kongresses in Weimar fordern Wissenschaftler und Ärzte einebessere Diagnostik bei Blutvergiftungen. Wie bei einem Herzinfarktoder Schlaganfall sei die Zeit ein entscheidender Faktor, um dieKrankheit zu bekämpfen. Prof. Michael Bauer sagte dem MDR-Magazin"Hauptsache Gesund": "Wir brauchen keine neuen Antibiotika, sondernbessere Diagnostik, die uns erlaubt, gezielter unsere vorhandenenAntibiotika einzusetzen." Bauer ist Direktor der Klinik fürAnästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. Durch einefrühere Erkennung des Krankheitsbildes ließe sich auch Spätfolgenbesser vorbeugen.Um dem Ziel der besseren Diagnostik näher zu kommen, forschenWissenschaftler am Jenaer Leibniz-Institut für PhotonischeTechnologien gemeinsam mit den Intensivmedizinern der Uniklinik Jenaan einer solchen Methode zur Früherkennung. Ein kleiner Chip solldabei das Labor ersetzen. Auf ihn werden Erreger aus dem Urin desPatienten und gleichzeitig verschiedene Antibiotika gegeben. Dannwerden sie mit einem Laser bestrahlt. Eine künstliche Intelligenzwertet den molekularen Fingerabdruck der Proben aus und erkennt,welche Antibiotikatherapie für den speziellen Erreger die richtigeist - und das innerhalb nur weniger Stunden. "Jede Verbesserung derDiagnostik ist für alle Beteiligten ein großer Schritt nach vorne.Wenn wir ein Ergebnis innerhalb weniger Stunden erzielen könnten,wäre uns erheblich geholfen", erklärt Intensivmediziner Prof. Bauer.Die Forscher hoffen, den Chip in 3-5 Jahren auf den Markt bringen zukönnen.Der Welt-Sepsis-Tag am 13.09.2019 soll für das Themasensibilisieren und auf aktuelle Defizite in der Sepsis-Prävention,-Diagnostik, -Therapie und -Rehabilitation aufmerksam machen.Über das Thema "Sepsis" berichtet das MDR-Magazin "HauptsacheGesund" auch am 12.09.2019 um 21:00 Uhr im MDR-Fernsehen.Hauptsache Gesund | donnerstags, 21 Uhr, MDR-Fernsehen |mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Redaktionsleiter Wirtschaft und Ratgeber, Achim Schöbel,Tel.: (0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell