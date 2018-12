Bessere Planung, weniger Belastung und mehr freie Zeit - Forderungen des Marburger Bundes in der Tarifrunde für Ärzte in kommunalen Kliniken

Berlin (ots) - Hoher Druck, zu wenig Freizeit, zu wenig Schlaf -das ist für die meisten Ärztinnen und Ärzte in deutschenKrankenhäusern eine alltägliche Erfahrung. Der Marburger Bund machtdagegen mobil. In den anstehenden Tarifverhandlungen mit derVereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) setzt dieÄrztegewerkschaft auf mehr Planungssicherheit, klare Höchstgrenzenund eine manipulationsfreie Erfassung der Arbeitszeit der rund 55.000Ärztinnen und Ärzte in den bundesweit mehr als 500 kommunalenKliniken."Wir treten an für einen neuen Umgang der Krankenhäuser mit derArbeitszeit ihrer Ärztinnen und Ärzte. Heute verstoßen etlicheKrankenhäuser landauf landab gegen die Regeln der Arbeitskunde undsorgen in einem gewaltigen Umfang für mehr Fluktuation in denärztlichen Belegschaften, als der dort verlangten Teamleistungguttut. Unsere Forderungen in der kommenden Tarifrunde sind deshalbdarauf gerichtet, die Gesamtarbeitslast zu reduzieren undÜberlastungen der Ärzte entgegenzuwirken", erklärte Rudolf Henke, 1.Vorsitzender des Marburger Bundes, heute bei der Präsentation derForderungen des Marburger Bundes für die Tarifrunde mit der VKA.Grundbedingung für jede gezielte Verbesserung ist eine exakteErfassung der Arbeitszeit. "Wir brauchen eine objektive,automatisierte und manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung in denKrankenhäusern. Ohne solche vom Marburger Bund lizensierte Systemewerden wir die Anordnung von Bereitschaftsdienst nicht mehrerlauben", bekräftigte Dr. Andreas Botzlar, 2. Vorsitzender desMarburger Bundes.Zusätzlich müsse die Anordnung von Bereitschaftsdienst an dieBedingung geknüpft werden, innerhalb eines Kalendermonates zweiWochenenden in der Zeit von freitags 18:00 Uhr bis montags 07:00 Uhrvon jedweder Arbeitsleistung (regelmäßige Arbeitszeit,Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienst) frei zu halten. "Auch dieVerlässlichkeit der Dienstplangestaltung wollen wir zur Voraussetzungmachen, dass überhaupt Bereitschaftsdienst angeordnet werden kann.Die endgültige Dienstplanung muss sechs Wochen vor Beginn desjeweiligen Planungszeitraumes bekannt gegeben werden", forderteBotzlar.Notwendig seien auch klare Höchstgrenzen. "Bereitschaftsdienstesind notwendig, um den 24-Stunden-Betrieb der Krankenhäuseraufrechtzuerhalten. Das steht für uns außer Frage. Wir sind aberüberzeugt, dass insbesondere Nachtdienste einer Begrenzung bedürfen,um Arbeitszeitexzesse zu verhindern, Ärztinnen und Ärzte vorpsychischer und physischer Überforderung zu schützen und damit auchdie Patientensicherheit besser zu gewährleisten", erläuterte Botzlar.Im Anschluss an einen Bereitschaftsdienst dürfe es auch keineregelmäßige Arbeitszeit mehr geben.Es verstehe sich von selbst, dass auch die angestellten Ärztinnenund Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern an der allgemeinenTarifentwicklung teilhaben müssten. Deshalb fordere der MarburgerBund in dieser Tarifrunde eine lineare Erhöhung der Ärztegehälter umfünf Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Darüber hinaus gelte es,die unterbrochenen Verhandlungen mit der VKA über einen Tarifvertragfür die Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienstfortzusetzen.Die Auftaktrunde der Tarifverhandlungen zwischen Marburger Bundund VKA wird am 21. Januar 2019 in Berlin stattfinden.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel.: 030/746846-40Mobiltel.: 0162 2112425E-Mail: freese@marburger-bund.deOriginal-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuell