Bessere Luft: Oslo hebt Dieselverbot auf

OSLO (dpa-AFX) - Wegen deutlich besserer Luft in der Stadt hat die norwegische Hauptstadt Oslo das Verbot von Dieselautos auf den kommunalen Straßen am Mittwoch aufgehoben.



"Ihr könnt ganz normal fahren", hieß es auf der Webseite der Kommune. Weil eine besonders hohe Luftverschmutzung gemessen worden war, waren vor allem private Dieselautos am Dienstag vorübergehend von den Straßen verbannt worden. Dem liegt eine Entscheidung des Stadtrats aus dem vergangenen Jahr zugrunde, nach der sofort Maßnahmen ergriffen werden können, wenn eine hohe Luftverschmutzung zu erwarten ist. Ausnahmen hatten am Dienstag etwa für Taxis oder Patiententransporte gegolten. Bei Verstößen sollten 1500 Kronen (rund 165 Euro) fällig werden./wbj/DP/zb