Bessere Kommunikation = zufriedenere Patienten / LifeTime App macht Diagnosen, Befunde und Therapievorschläge einfach, kostengünstig und sicher zugänglich - für Ärzte und Patienten (FOTO)

Hamburg (ots) -Nur sieben Minuten dauert das Arzt-Patienten-Gespräch imDurchschnitt. An die Diagnose oder Therapievorschläge können sichviele Patienten anschließend nur bruchstückhaft erinnern. Auchweiterbehandelnde Kliniken, Ärzte und Therapeuten beginnen oft amPunkt Null. Für 19,90 EUR monatlich kann ab sofort jeder Arzt undjede Klinik den Krankheitsverlauf "durch einen Mausklick"nachvollziehen. LifeTime ist der Name der Lösung, die Ärzte,Therapeuten und Apotheken ganz einfach zusammenbringt. Der Patiententscheidet dabei, wem er welche Dokumente zur Verfügung stellt.LifeTime wird ab sofort bundesweit vertrieben.Der LifeTime Hub, eine quadratische weiße Box mit einerKantenlänge von 10 cm, einer Höhe von 3 cm und einem Gewicht von nur282 Gramm, überträgt Arztbriefe und Dokumente direkt vomPraxiscomputer in die kostenlose LifeTime App des Apple- oderAndroid-Smartphones des Patienten. Und wenn der Patient es wünscht,werden die Dokumente beim Betreten der nächsten LifeTime-Praxis indie dortige Patientenakte übertragen. Die lästige Mitnahme vonDiagnosen, Röntgenbildern oder ähnlichen Papierdokumenten entfällt.Auch Doppeluntersuchungen werden dadurch vermieden.Digitalisierung als Entlastung für Arzt und Patient"Ein kleiner technologischer Schritt, aber ein großer Schritt fürdie Arzt-Patienten-Beziehung auf Augenhöhe", so LifeTime-GründerJohannes Jacubeit. Bewusst setzt Jacubeit auf eine kostengünstige undniedrigschwellige Lösung. Seine Berufserfahrung als Orthopäde war fürden 34-jährigen Jacubeit die wichtigste Inspirationsquelle: "ImKlinik- und Praxisalltag ist der Arzt sehr eng getaktet. Technologiemuss sich dem anpassen und nicht alle Prozesse auf den Kopf stellen",begründet Jacubeit die LifeTime-Lösung. Den Hub, dessen Installationan jedem Computer per plug and play funktioniert, betrachtet Jacubeitals Werkzeug: "Ich möchte, dass Arzt und Patient die Digitalisierungvon Anfang an als Entlastung, nicht als Belastung begreifen". Für diepapierlose Übertragung der Dokumente baut der LifeTime Hub eineverschlüsselte Verbindung zu dem Patienten-Smartphone auf "Patientenwollen wissen, woran sie erkrankt sind und was sie tun müssen. Unddas, ohne zusätzlichen Aufwand zu haben", erläutert Jacubeit dieKernfunktionalität.Die unkomplizierte Installation, die geringen Kosten und dieeinfache Stärkung der Patientenbindung sind für Jacubeit dreiArgumente, die für LifeTime sprechen. Der Hub wird als externesLaufwerk in das Praxisnetz integriert, die Leasingkosten vonmonatlich 19,90 Euro sind für jede Praxis problemlos zu finanzieren.Mit einem Mausklick hat der Patient schnellen Zugriff auf seineDokumente und wird damit zum Herrn seiner Daten.Der vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) als "Innovatorunder 35" ausgezeichnete Jacubeit: "Unsere 200 Hamburger Testpraxenwaren begeistert, wie LifeTime ihren Alltag entlastet." Überzeugenkonnte Jacubeit bereits den medizinischen Fachverlag Thieme, einerder Investoren des inzwischen mit über 3 Mio. EUR finanziertenUnternehmens. Die Finanzmittel wollen Jacubeit und sein Team nutzen,um LifeTime jetzt bundesweit zu vertreiben.