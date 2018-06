Bessere Berufsorientierung soll Abbrecherquote bei Azubis senken

SCHWERIN (dpa-AFX) - Für ihre vorbildliche Berufsberatung sind 14 Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet worden.



In Kooperation mit der Wirtschaft sorgten sie für eine praxisorientierte Berufs- und Studienorientierung, erklärte Ute Messmann von der Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag anlässlich der Ehrung in Schwerin. Ziel sei es, gut informierte und motivierte junge Leute für attraktive Ausbildungsplätze und Berufe zu gewinnen.

Der Statistik zufolge greifen in Mecklenburg-Vorpommern besonders viele Schulabgänger bei der Berufswahl daneben. 2016 etwa wurden knapp 1800 Lehrverträge noch im ersten Lehrjahr gelöst. Damit suchte fast jeder vierte Auszubildende schon zu Beginn einen Neustart. Mehr als 1200 weitere junge Leute brachen ihre Lehre im zweiten oder dritten Lehrjahr ab. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet insgesamt seit Jahrenn eine der höchsten Abbrecherquoten bundesweit.

Angesichts der Zahlen sei es wichtig, die "individuelle Berufswahlkompetenz" der Schüler zu erhöhen und sie bestmöglich auf Ausbildung, Studium und Berufsleben vorzubereiten, betonte Ingo Schlüter vom DGB Nord. "Jugendliche sollen die Vielfalt von Ausbildungsberufen, Übernahmechancen nach der Ausbildung, Bildungswegen, Karrierechancen und Einkommensmöglichkeiten kennenlernen und selbst erste praktische Erfahrungen in Unternehmen sammeln", erklärte der Gewerkschafter.

Das Berufswahl-Siegel wird seit 2013 jährlich vergeben. Derzeit seien 71 von rund 280 infrage kommenden Schulen Mecklenburg-Vorpommerns zertifiziert, hieß es. Im Nordosten entscheiden fast 60 Juroren aus Wirtschaft, Verwaltung, von Bildungsträgern und von Kammern sowie Vereinen bei der Zertifizierung mit./fp/DP/tos