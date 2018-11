Bessere Behandlungsmöglichkeiten für Skoliosepatienten - Otto von Guericke-Preis 2018 der AiF geht nach Dresden (FOTO)

Berlin (ots) -Laut Deutschem Gesundheitsamt weisen 80 Prozent der Kinder inDeutschland Haltungsschäden auf. Etwa 125.000 Heranwachsende ab demzehnten Lebensjahr sind sogar von einer krankhaftenWirbelsäulenverkrümmung, der so genannten Skoliose, betroffen. Einenotwendige Therapie dieser Erkrankung ist anstrengend und erforderteinen hohen personellen Aufwand. Dr.-Ing. Grzegorz Sliwinski von derTechnischen Universität (TU) Dresden und Dipl.-Ing. (FH) MichaelWerner vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen undUmformtechnik (IWU) in Chemnitz haben jetzt dafür gesorgt, dass diejungen Patienten es in Zukunft leichter haben werden: Im Rahmen einesProjektes der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) konnten diebeiden Wissenschaftler ein kindgerechtes Therapiegerät und eineSimulationsplattform für die Skoliosebehandlung entwickeln. Damitsoll nicht nur die Therapie vereinfacht, sondern auch dasGesundheitswesen entlastet werden. Koordiniert wurde das Projekt vomAiF-Mitglied Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologiee.V. (DECHEMA). Für ihre Leistungen wurden die Forscher gestern inBerlin mit dem Otto von Guericke-Preis der AiF ausgezeichnet. DerPreis wird einmal im Jahr für herausragende Leistungen auf dem Gebietder IGF vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Dievorwettbewerbliche IGF wird im Innovationsnetzwerk der AiF und ihrer100 Forschungsvereinigungen organisiert und vom Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) mit öffentlichen Mitteln gefördert.Frühestmöglicher TherapiebeginnBei einer Skoliose weist die Wirbelsäule eine dreidimensionaleFehlstellung auf. So sind die einzelnen Wirbelkörper um ihreLängsachse verdreht und die Wirbelsäule zudem im Ganzen seitlichverkrümmt. Eine Skoliose kann verschiedene Auslöser haben, vonangeborenen Fehlbildungen der Wirbel über bestimmteMuskelerkrankungen bis hin zu Unfällen. In etwa 90 Prozent der Fällebleibt die Ursache aber unbekannt. Die Erkrankung beginnt meist imWachstumsalter und führt je nach Ausprägung derWirbelsäulenveränderungen zu mehr oder weniger starkengesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Bewegungseinschränkungen,Rückenschmerzen oder auch Funktionseinschränkungen der innerenOrgane. Obwohl eine Skoliose im klassischen Sinn nicht heilbar ist,sollte eine Therapie möglichst früh beginnen, um schwerereVerlaufsformen zu verhindern.Kindgerechtes Gerät mit multisensorischem Feedbacksystem"Eine skoliosespezifische Physiotherapie, wie sie in Deutschlandangewandt wird, ist insbesondere für die jungen Patienten sehranspruchsvoll.", erklärt der Dresdner Wissenschaftler Sliwinski."Dabei gibt es heute schon teilautomatisierte Systeme, die dieÜbungen einfacher machen und den Therapeuten körperlich entlasten.Bislang sind diese Geräte aber noch nicht ausgereift.", so derIngenieur. Sein Kollege Werner vom Dresdner IWU-Standort ergänzt:"Wir haben das Potenzial dieser derzeit in Polen und Spanienverwendeten Geräte erkannt und uns an die Verbesserung desbestehenden Systems gemacht. Dabei haben wir die Erfahrungen derTherapeuten und Patienten berücksichtigt und verschiedene technischeLösungen entwickelt." Die gerätegestützte Skoliosetherapie mit FED(Fixation, Elongation und Derotation), auf der das moderneGerätekonzept der Preisträger aufbaut, basiert auf der Mobilisierungder Wirbel, der Stimulation des Knochenwachstums, derMuskelkräftigung und der Verbesserung der sensomotorischen Kontrolle.Besonders wichtig war den heute ausgezeichneten Ingenieuren eineoffene Bauweise des Therapiegeräts, die die kleinen Patienten nichteinengt. Sein Herzstück ist ein integriertes multisensorischesFeedbacksystem, das auf die Bewegungen des Patienten reagiert.Dadurch werden sowohl die kognitiven als auch die sensomotorischenFähigkeiten während der Behandlung optimal angesprochen."Letztendlich führt die Summe der Verbesserungen dazu, dass diePatienten bei einem geringeren Trainingsaufwand und gleichzeitigerStärkung der Langzeitmotivation schneller lernen, ihre Körperhaltungzu korrigieren und diese auch im Alltag anzunehmen.", fasst Sliwinskizusammen.Bessere Versorgung von Skoliosepatienten birgt großesMarktpotentialChristian Diers, Geschäftsführer der Diers International GmbH inSchlangenbad, hat als Hersteller von Medizinprodukten dasausgezeichnete IGF-Projekt von Anfang an eng begleitet. "DieVersorgung der Patienten, vor allem im Zusammenspiel von Therapie undDiagnostik, hat sich nach unseren Beobachtungen deutlich verbessert.Wir sind vollends überzeugt von dem ausgezeichneten System und sehendafür ein großes Marktpotential.", betont Diers. Professor KurtWagemann, Geschäftsführer des AiF-Mitglieds DECHEMA, sieht in derMedizintechnik einen wichtigen Pfeiler der IGF: "Die diesjährigenTräger des Otto von Guericke-Preises haben eine wissenschaftbasierteTherapieform entwickelt, bei der die behandelten Kinder spielendlernen. Das hat mich besonders überzeugt. Dass dadurch womöglich auchOperationen vermieden werden können, ist ein ein weiterer Pluspunktdes ausgezeichneten IGF-Projektes."Einen dreiminütigen Film zum Projekt finden Sie auf der Websiteder AiF unter https://www.aif.de/video-uebersicht.html.Ansprechpartner zum ProjektDr.-Ing. Grzegorz Sliwinski, TU Dresden, Institut fürBiomedizinische Technik, E-Mail: Grzegorz.Sliwinski@tu-dresden.de,Telefon: +49 (0)351 463 35342Prof. Dr. Kurt Wagemann, Gesellschaft für Chemische Technik undBiotechnologie e.V. (DECHEMA), E-Mail: info@dechema.de, Telefon: +49(0)69 7564-0Über die AiFDie Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen"Otto von Guericke" e.V. ist das Forschungsnetzwerk für den deutschenMittelstand. Sie fördert Forschung, Transfer und Innovation. AlsDachverband von 100 gemeinnützigen Forschungsvereinigungen mit mehrals 50.000 eingebundenen Unternehmen und 1.200 beteiligtenForschungsstellen leistet sie einen wichtigen Beitrag, dieVolkswirtschaft Deutschlands in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltigzu stärken. Pressekontakt:AiF e.V., Evelyn Bargs-Stahl, presse@aif.de, Telefon: +49 221 37680114Original-Content von: AiF e.V., übermittelt durch news aktuell