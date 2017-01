Bessere Aussichten für die Weltwirtschaft: Wirtschaftsexperten der Scotiabank geben globalen Ausblick

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich ihre bestePerformance seit 2014 verzeichnen. Trotz geopolitischer Risikenzeigen die jüngsten Wirtschaftsdaten eine Stärkung derWachstumsaussichten in den meisten Regionen der Welt. Ausökonomischer Sicht könnten die Risiken angesichts der Dynamik, diedas globale Wachstum bereits untermauert, zum ersten Mal seit vielenJahren als in Richtung positive Bilanz weisend charakterisiertwerden.Die geopolitischen Risiken sind erheblich. "Der bisher noch nichtvollständig dargelegte Ansatz der künftigen Regierung unter Trump inder Handelspolitik stellt ein signifikantes Risiko für die globaleErholung dar", erklärte Jean-François Perrault, Senior Vice Presidentund Chief Economist der Scotiabank. "Wir sollten dies alles, auchwenn es den Anschein hat, dass wir in eine stärkere, nachhaltigerePhase der globalen Erholung eintreten, nicht zu rosig sehen".Zu den Highlights im globalen Ausblick der Scotiabank zählen:- Kanada: Das Wachstum dürfte sich in den kommenden zwei Jahrenaufgrund der stabileren Binnenkonjunktur mit Ausweitungsteuerlicher Anreize und steigender Auslandsnachfragebeschleunigen. Wohnimmobilien und Autoverkäufe werdenvoraussichtlich für eine leichte Beeinträchtigung des Wachstumssorgen.- Vereinigte Staaten: Das Wachstum in den USA sollte sich 2017 auf2,3% und für 2018 auf 2,4% beschleunigen und wird durch einenrobusten Arbeitsmarkt, gesteigertes Verbrauchervertrauen und einWiederanziehen bei den Unternehmensinvestitionen vorangetrieben.- Lateinamerika: 2017 wird generell ein stärkeres Wachstum aufweisen,die Volatilität der Kapitalflüsse bleibt jedoch eineHerausforderung.- Kapitalmärkte: Die Wirtschaftsexperten der Scotiabank sagen eineAbflachung der Zinsstrukturkurven beim US-Finanzministerium und derRegierung Kanadas im Prognosezeitraum voraus. Die Fed wird dieZinsen 2017 wahrscheinlich dreimal und 2018 zwei weitere Maleanheben, während die Bank of Canada die Zinsen voraussichtlichnicht vor Mitte 2018 erhöhen wird.- Währung: Die Stärke des US-Dollars wird voraussichtlich bis weit inlaufende Jahr 2017 andauern. Obwohl es noch zu früh ist, über dieAbsichten der kommenden Trump-Administration Bescheid zu wissen -und wann sie in der Lage sein wird, Maßnahmen praktisch umzusetzen- ist zu erwarten, dass die Initiativen der Regierung zusätzlicheUnterstützung für den US-Dollar bieten werden.- Vereinigtes Königreich: Die Wirtschaft im Vereinigten Königreichexpandiert weiter im gegenwärtigen Tempo, dies aber dürfte sich imJahresverlauf 2017 allmählich verlangsamen.- Europa: Das Wachstum in der Eurozone nimmt wieder an Fahrt auf, undeine stärker als erwartet ausfallende externe Nachfrage könnte füreine positive Überraschung sorgen. Die Inflation wird sich im 1.Quartal vorübergehend auf 2,0% im Vergleich zum Vorjahr bewegen,eine allmähliche Zunahme der Kerninflation ist zu erwarten.- Asien: Chinas wirtschaftlicher Wandel dauert an, wobei dasProduktionswachstum für 2017 bei nahezu 6,5% liegen dürfte. Die amschnellsten wachsende Großkonjunktur mit einem voraussichtlichenWachstum von 7,5% für 2017 ist Indien. Das japanische Wachstum wirdsich mit 0,7% weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen.Den "Global Outlook" der Scotiabank finden Sie online unter:http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3112,00.htmlDie Scotiabank bietet ihren Kunden eine eingehende Untersuchungder Faktoren, die die Aussichten für Kanada und die Weltwirtschaftprägen, einschließlich makroökonomischer Entwicklungen, Währungs- undKapitalmarkttrends, Rohstoff- und Industrieperformance, sowieAnliegen in Geld-, Steuer- und öffentlicher Politik.Informationen zu ScotiabankScotiabank ist Kanadas internationale Bank und ein führenderFinanzdienstleister in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik undMittelamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Wir setzen unsdafür ein, unseren 23 Millionen Kunden Vorteile zu erwirtschaften,und bieten ihnen ein breites Spektrum an Beratung, Produkten undDienstleistungen, das sich auf die Bereiche Personal Banking undkommerzielles Bankgeschäft, Vermögensverwaltung undPrivatkundengeschäft, Unternehmens- und Investmentbanking undKapitalmärkte erstreckt. Scotiabank verfügt über ein Team von mehrals 88.000 Mitarbeitern und ein Vermögen 896 Mrd. US-Dollar (Standzum 31. Oktober 2016), und ist sowohl an der Torontoer Börse (TSX:BNS) als auch an der New York Exchange (NYSE: BNS) notiert. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.scotiabank.com. Folgen Sieuns auch auf Twitter @ScotiabankViews.Ansprechpartner (ausschließlich für Medienanfragen): Debra Chan,Public, Corporate and Government Affairs, Scotiabank,+1(416)866-6443, debra.chan@scotiabank.comOriginal-Content von: Scotiabank, übermittelt durch news aktuell