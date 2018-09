Besser verhandeln! / Mit Open-House-Modellen stellen Krankenkassen Gesetzgebung infrage

Berlin (ots) -Gerade erst gesetzlich festgeschrieben, jetzt schon wieder inGefahr: die wohnortnahe und qualitätsvolle Versorgung mitmedizinischen Hilfsmitteln vom Rollstuhl bis zur Prothese, einer derGrundpfeiler des im Frühjahr 2017 in Kraft getretenen Heil- undHilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG). Speziell bei Produkten mithohem Dienstleistungsanteil sind nach dem Willen des GesetzgebersVerhandlungsverträge zwischen gesetzlichen Krankenkassen undLeistungserbringern das Mittel der Wahl. Mit Open-House-Modellen, dieeinseitig alle Bedingungen diktieren, wollen manche Krankenkassendies aushebeln. Laut Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik(BIV-OT) ist das klar rechtswidrig und gefährdet die individuelleVersorgung der Patienten. Von Experten aus Politik und Kassenaufsichtkommt ebenfalls Kritik."Verhandelt wird nicht!", scheint das Credo mancherKrankenkassenvertreter zu lauten. In Open-House-Verfahren wollen sieeinseitig die Konditionen bestimmen, nach denen Patienten mitHilfsmitteln zu versorgen sind. Bei diesem Modell schreibt allein dieKrankenkasse als mächtige "Einkäuferin" alle Bedingungen wie Preis,Lieferfristen oder Qualität vor. Änderungen sind nicht zulässig,Verhandlungsspielraum besteht nicht. Jedes Unternehmen, das diedefinierten Voraussetzungen erfüllt, kann dem Vertrag während dessenLaufzeit jederzeit beitreten."Das mag nach gerechtem Markt klingen. Ist es aber nicht, dennhier wird nicht auf Augenhöhe agiert und die Krankenkassen behandelnLeistungserbringer - die ja letztlich die Patientenversorgungverantworten - wie unmündige Erfüllungsgehilfen", erklärtBIV-OT-Präsident Klaus-Jürgen Lotz. "Sie werden gezwungen, denVertrag ohne Wenn und Aber zu akzeptieren - bei Strafe desAusschlusses von der Versorgung. Dabei widerspricht dieseswillkürliche Vorgehen klar den gesetzlichen Vorgaben." Nach denverbindlichen Regelungen des Paragrafen 127 im Sozialgesetzbuch (SGB)V stehen den Krankenkassen nämlich lediglich drei Vertragsoptionenoffen, um Hilfsmittel zu beschaffen: die Vergabe per Ausschreibung(allerdings nicht für individuell angefertigte Hilfsmittel oderVersorgungen mit hohem Dienstleistungsanteil), der ausgehandelteVertrag mit Beitrittsmöglichkeit für andere Leistungserbringer sowieals Ausnahme die Vereinbarung im Einzelfall mit Kostenvoranschlag."Open-House-Verträge gehören nicht dazu. Im Gegenteil, sie hebeln dasGesetz aus", so Lotz.Gestützt wird die Kritik durch das Bundesversicherungsamt (BVA).Außer bei Ausschreibungen hätten Krankenkassen "zwingendVerhandlungsmöglichkeiten zu eröffnen", stellte die Aufsichtsbehördeschon im Juli 2017 klar. Das Open-House-Verfahren sei "im Bereich derHilfsmittelversorgung nicht anwendbar" und zudem "nicht geeignet, vonBeginn an eine flächendeckende, wohnortnahe Versorgungsicherzustellen." Auch nach Auskunft desBundesgesundheitsministeriums sowie der Wissenschaftlichen Dienstedes Deutschen Bundestages sind derartige Modelle unzulässig.Verfahren sind angängig: So wurde eine Krankenkasse vom BVA bereitsper Verpflichtungsbescheid zum Verzicht auf Open-House-Verträgeaufgefordert und reichte Aufsichtsklage ein."Das Argument der Krankenkassen: Das SGB V sei für sie nichtzutreffend, und sie müssten sich an EU-Recht halten. Das ist falsch,weil das deutsche Sozialrecht vorgeht", erklärt Lotz. "Die mit demHHVG verbundene Qualitätsoffensive wird so ausgebremst, der Wille desGesetzgebers missachtet." Maßgeblich seien wirtschaftlicheInteressen: "Dies wird den ruinösen Preiskampf auf dem Rücken derPatienten weiter verstärken und birgt die Gefahr, dass die gesamtedeutsche Gesetzgebung im Gesundheitswesen infrage gestellt wird."Über den BIV-OT: Der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik(BIV-OT) vertritt als Spitzenverband des orthopädietechnischenHandwerks etwa 2.500 Sanitätshäuser und orthopädietechnischeWerkstätten mit mehr als 40.000 Beschäftigten. Jährlich versorgen dieangeschlossenen Häuser mehr als 20 Millionen Patienten mitHilfsmitteln. Der BIV-OT steht in der Verantwortung des deutschenGesundheitswesens und engagiert sich für die Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität der Versorgungsformen.Pressekontakt:Kirsten AbelPressesprecherin desBundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikReinoldistr. 7 -944135 DortmundTelefon: 0171-5608125E-Mail: abel@biv-ot.orgOriginal-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuell