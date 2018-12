Unterföhring (ots) -"Ich wollte immer Sängerin werden und einmal auf einer großenBühne stehen", sagt Gabriele (78) aus München. "Rock'n'Roll ist eineHaltung. Wir waren fest davon überzeugt, dass wir nie älter werdenals 60", erklärt Walter (75) aus Freiburg. "Ich bin 71, aber nicht zualt zum Träumen", verkündet Geff aus Hamburg. Bei "The Voice Senior"wagen die drei den Schritt ins Rampenlicht - ab dem kommendenSonntag, 23.12., um 20:15 Uhr in SAT.1. Vom blutigen Bühnenanfängerbis zum erfahrenen Berufsmusiker: Welcher der über 60-Jährigenschafft es, mit seinem musikalischen Können die Coaches YvonneCatterfeld, Sasha, The BossHoss und Mark Forster zu begeistern? Wererlangt späten Ruhm auf der TV-Bühne und singt sich an die Spitze von"The Voice Senior"?Mit dabei in den "Blind Auditions" in der ersten Folge sind:Steffen (64, Schulzendorf/Brandenburg), Janice (76, Lüneburg), Matteo(62, Essen), Gabriele (78, München), Fritz (80, ausTrappenkamp/Schleswig-Holstein), Heike (62, Darmstadt-Dieburg an derBergstraße), Dan (64, München), Giselle (77, Düsseldorf), Thomas (75,München), Nicolasa (66, Elztal/Baden-Württemberg), Walter (75,Freiburg).SAT.1 zeigt vier Folgen von "The Voice Senior" jeweils sonntagsund freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie dasgroße Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums am 4. Januar2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell