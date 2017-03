"Besser machen!" Upcycling für Jugendliche

Köln (ots) - Startschuss für Umweltbildungs-Projekt zurWiederverwendung gebrauchter Güter - DBU gibt 123.000 Euro"Gebrauchten oder scheinbar nutzlosen Konsumgütern ein neues,sogar aufgewertetes Leben einzuhauchen, ist ausgesprochen kreativ,innovativ und umweltschonend. Durch Upcycling können Rohstoffegespart, Müllberge verringert und die Wegwerfmentalität gemäßigtwerden", sagte Dr. Heinrich Bottermann, Generalsekretär der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU), heute zum Startschuss für das Projekt"Besser machen!". Um mehr Bewusstsein für diese Thematik zu schaffenund den gesellschaftlichen Wertewandel hin zu mehr Langlebigkeit vonGebrauchsgütern schon bei Jugendlichen anzustoßen, fördert die DBU2017 und 2018 ein Umweltbildungsprojekt des Online-Magazins LizzyNetund des jfc Medienzentrums (Köln), das in Schulen undBildungseinrichtungen umgesetzt wird.Akzeptanz umweltschonender Produkte erhöhenEuropa gehöre zu den Kontinenten mit dem weltweit höchstenRessourcenverbrauch. Um die damit verbundenen negativenUmwelteinwirkungen zu verringern, müsse mehr in die Entwicklung,Gestaltung und Akzeptanz umweltschonender Produkte investiert werden.Das gelte besonders für langlebige Konsumgüter, wieEinrichtungsgegenstände, elektronische Geräte, Haushaltsgeräte oderFahrzeuge.Bundesweites Projekt für Schulen, Bildungs- undJugendeinrichtungenUnter dem Motto "Besser machen!" rufen LizzyNet und das jfc, eineFachstelle für Kinder- und Jugendmedienarbeit, bundesweit Schulen (abKlasse 7), Bildungs- und Jugendeinrichtungen auf, sich intensiv undkreativ mit den Themen Konsum, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonungbesonders im Hinblick auf langlebige Konsumgüter zu beschäftigen. Ineigenen Upcycling-Projekten, Repair-Cafés oder Tausch-Börsen soll dasdann umgesetzt werden. Beim Upcycling werden Abfallprodukte odergebrauchte Materialien in neuwertige Produkte umgewandelt und somitaufgewertet. Besonders geeignet sei das Thema nach Darstellung derProjektpartner für Projektwochen oder interdisziplinäreUnterrichtsprojekte, die sich mit dem Thema Bildung für nachhaltigeEntwicklung beschäftigen.Bundesweiter Wettbewerb Ende des JahresBegleitend zu der Durchführung eines eigenen Upcycling-Projektserhalten teilnehmende Schulen, Bildungs- und JugendeinrichtungenEinblicke in Abfallwirtschaftsbetriebe, Unternehmen und Initiativender Upcyclingwirtschaft und Green Economy, um einen anschaulichenBezug zur Idee von Wertstoffkreisläufen und Produktlebenszyklenherzustellen. Von September bis Dezember 2017 können diedurchgeführten Schul-Projekte dann als Beitrag zu einem bundesweitenWettbewerb eingereicht werden.Workshops für Lehrer und Pädagogen in Nordrhein-WestfalenFür Lehrer und Pädagogen in NRW bietet das jfc MedienzentrumUpcycling-Workshops an, bei denen pädagogische Möglichkeiten derNutzung von digitalen Fabrikationstechniken wie 3D-Drucken, PhysicalComputing und auch analoge Werkzeuge vorgestellt werden. Auf derWebseite www.lizzynet.de werden Hintergrundmaterialien,Unterrichtsvorschläge und Modell-Beispiele aus Bildungsprojektenvorgestellt, die die pädagogische Planung unterstützen.Zielsetzung: Bewusstsein für nachhaltigen Konsum erhöhenDie Umweltbildungsmaßnahme "Besser machen!" möchte Jugendlichentheoretisches Hintergrundwissen über nachhaltige und umweltschonendeWirtschaftsweisen vermitteln und ihnen über den praktischen Zugangvon Upcycling-Projekten die Themen Nachhaltigkeit undRessourcenschonung im Hinblick auf langlebige Konsumgüternahebringen. Ziel ist, das Denken in Wertstoffkreisläufen anzuregenund ihr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erhöhen. NachhaltigerKonsum heißt, dass heutige und zukünftige Generationen weiterhin gutleben können, ohne dass sich die Menschen heute selbst dieLebensgrundlagen durch zum Beispiel übermäßigen Verbrauch vonRohstoffen entziehen. Alle Infos sowie Anmeldeunterlagen zurTeilnahme unter http://www.lizzynet.de/besser-machen.phpPressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deAnsprechpartner für Fragen zum Projekt:LizzyNet gGmbHNeusser Str. 9350670 KölnTel: 0221-98511632Mail: redaktion@lizzynet.dewww.lizzynet.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell