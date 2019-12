Besser lesen und schreiben lernen mit legastheniker.de / Die neue LRS Online-Therapie zur Behandlung der weit verbreiteten Lese-Rechtschreib-Schwäche (FOTO)

Wuppertal (ots) - Allein in Deutschland sind nach Schätzungen desBundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) bis zu 8 % der Kinder undErwachsenen von einer Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Störung) betroffen. DieZahl derer, die unter einer Lese-Rechtschreib-Schwäche leiden, ist sogar nochweitaus höher. Die Betroffenen erfahren oft Nachteile in der Schule und derweiteren Bildung, was wiederum die beruflichen Chancen beeinträchtigen, zuSchwierigkeiten am Arbeitsplatz und nicht selten auch zu psychischen Problemenführen kann.Die New Media Supporters GmbH aus Wuppertal hat mit legastheniker.de nun einKonzept entwickelt, das mithilfe digitaler Technologien die LRS-Therapie auf dasInternet überträgt und den Betroffenen neue Behandlungsalternativen erschließt.Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit expliziter Legasthenie-Diagnoseals auch an Personen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche. Darüber hinaus könnengrundsätzlich alle Kinder und Erwachsenen, die ihre Lese- undRechtschreibleistung verbessern möchten, von dem neuen Programm profitieren.Therapie setzt exakt dort an, wo Hilfestellung notwendig istDas Programm wurde unter der Leitung einer Lerntherapeutin mit mehr als 20Jahren Erfahrung in der Behandlung der Lese-Rechtschreib-Schwäche entwickelt undbasiert auf Erkenntnissen aus Pädagogik, Psychologie, Linguistik undFachdidaktik Deutsch. Neben der ausgeprägten wissenschaftlichen Orientierunggibt es bei legastheniker.de weitere Besonderheiten. Das Konzept verfolgt einenstrikt symptombezogenen Ansatz, bei dem das Lese- und Rechtschreib-Training nunauch in der Online-Therapie ganz individuell auf die konkreten Fähigkeiten undSchwierigkeiten des Lernenden zugeschnitten ist. Darüber hinaus wird derLernfortschritt durch die Therapeuten begleitet und kontrolliert und dieTeilnehmer haben die Möglichkeit, bei Problemen Hilfe anzufordern. Diezuständigen Therapeuten nehmen per E-Mail oder Telefon Kontakt auf und klärendie Fragen persönlich mit dem Teilnehmer. Legastheniker.de kombiniert also dasselbständige Online-Lernen mit der Betreuung durch erfahrene Therapeuten.Kostengünstig, zeiteffektiv, "anonym" - Online-Therapie bietet viele VorteileIm Vergleich zur Therapie vor Ort liegt die Hemmschwelle für denTherapieeinstieg bei legastheniker.de sehr viel niedriger, da der Erstkontaktquasi anonym stattfindet und beim Lernen am heimischen PC keine "Bloßstellung"wie möglicherweise in der Gruppentherapie empfunden wird. Da ein Start jederzeitauch kurzfristig möglich ist, muss niemand auf seine Therapie warten, und dieörtliche und zeitliche Flexibilität erleichtern es, die Lerneinheiten mit Beruf,Schule, Familie, Hobbys etc. zu vereinbaren. Es entsteht kein finanzieller undzeitlicher Aufwand für den Weg zur Praxis, und das Angebot kann auch vonMenschen wahrgenommen werden, in deren Wohnumgebung es keineTherapiemöglichkeiten gibt.Motivation und Lernfreude stehen im MittelpunktZum Lernprogramm gehören eine kostenlose und unverbindliche ersteKontaktaufnahme und Lernstandsbestimmung (Anamnese und Tests). Wer sich fürlegastheniker.de entscheidet, bekommt auf Basis der Auswertungen einenindividuellen Förderplan mit täglichen Online-Übungseinheiten von etwa 15 bis 30Minuten Dauer. Gearbeitet wird in kleinen Lernschritten und mit dem Ziel, inkurzer Zeit wahrnehmbare Lernerfolge zu erzielen, um die Lernfreude undMotivation zu fördern. Die Dauer der Therapie richtet sich nach dem Umfang derSchwierigkeiten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.legastheniker.dePressekontakt:New Media Supporters Operating GmbHBritta Langner, Sonderpädagogin, LerntherapeutinE-Mail: kontakt@legastheniker.deInternet: https://legastheniker.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139371/4462518OTS: legastheniker.de - ein Online Portal der New MediaSupporters Operating GmbHOriginal-Content von: legastheniker.de - ein Online Portal der New Media Supporters Operating GmbH, übermittelt durch news aktuell