«Besser ist besser» / Mondaine präsentiert «essence» - eine Weltneuheit

Mit der neuen Serie «essence» lanciert Mondaine in derUhrenindustrie eine internationale Innovation! Basierend auferneuerbaren Rohstoffen ist der Designklassiker Mondaine/BahnhofsuhrSBB nicht nur stilvoll, sondern auch umweltschonend und nachhaltig.Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, unter anderem ausRizinusöl, Naturkautschuk und einer Verpackung aus recyceltem PET -schön und sinnvoll zeigt sich die neue Mondaine-Serie, innovativ undam Puls der Zeit.Mit der neuen Uhrenkollektion «essence» zeigt Mondaine nicht nurInnovationsgeist, sondern ein klares Signal für Nachhaltigkeit unddie Schonung wertvoller Ressourcen.«Wir möchten unsere Umwelt besser gestalten und zeigen, dass sichNachhaltigkeit auch mit visuell und technisch höchst anspruchsvollenProdukten, wie einer Uhr, perfekt verbinden lässt. Mondaine/SBB«essence» ist eine Uhrenlinie für ein Publikum, welches nicht nurWert auf ein eigenständiges Design, sondern auch auf einen schonendenUmgang mit natürlichen Ressourcen legt. Für eine immer grösserwerdende Gruppe von Menschen also, die sich für eine bewussteLebensweise entschieden haben; sei es, was ihre Ernährung, ihreKaufgewohnheiten oder die respektvolle und bewusste Haltung zurSchonung der Umwelt betrifft. Wir sind stolz, eine Uhr aus einemRizinus-Komposit-Material in Zusammenarbeit mit BASF Design Factoryin den Verkauf bringen zu können. Ein starker Anfang in RichtungNachhaltigkeit und ein Zeichen der Fähigkeit hinsichtlich SchweizerInnovation aus dem Hause Mondaine. Und dies zu einem sehrerschwinglichen Preis», erläutert André Bernheim, CEO Mondaine WatchLtd.«essence» - ein natürlich schöner Design-Klassiker Die neueMondaine essence/Bahnhofsuhr SBB besteht zu einem grossen Teil auserneuerbaren Rohstoffen: Das Gehäuse ist zu 70% aus Rizinusöl undGlasfasern gefertigt, das Armband besteht zu rund 40% ausNaturkautschuk. Die vielseitig verwendbare mitgelieferte Verpackungwird ausschliesslich aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Imzeitlos stilvollen Look verfügen die Modelle über die zentralenErkennungsmerkmale der Mondaine/SBB-Bahnhofsuhren-Kollektionen undvereinen klassische Schweizer Handwerkskunst mit modernenHerstellungsverfahren.Den Gedanken des Ressourcen-Kreislaufs nimmt Mondaine ganzheitlichauf. So wird «essence» in einer weichen, grauen Verpackung geliefert,die aus recycelten PET-Flaschen gefertigt ist. Sie liegt angenehm inder Hand und lässt sich ausser zum Aufbewahren der Uhr zum Beispielals Schutzhülle für ein Mobiltelefon nutzen.Die essence-Uhren sind in zwei Farb- und Grössenvarianten absofort erhältlich.