Besser fernsehen: DVB-T2 HD startet am 25. April 2018 im Münsterland und Ostwestfalen

Köln (ots) -In Münster und dem Münsterland sowie Bielefeld und Ostwestfalenstartet das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD am 25. April 2018. Abdann können auch die Zuschauer in diesen Regionen ihr Fernsehprogrammüber Antenne in gestochen scharfer HD-Qualität empfangen: Neben demErsten, dem ZDF und dem WDR Fernsehen sind auch ONE, Phoenix und KiKATeil des verbesserten Angebots in HD.Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ergeben sich zahlreiche Vorteiledurch den Nachfolgestandard von DVB-T. Neben einem größerenöffentlich-rechtlichen Programmangebot ist dies vor allem diedeutlich verbesserte Bildqualität: DVB-T2 HD strahlt als ersterÜbertragungsweg die Fernsehsignale in Full HD (1080p50) aus und dieswie bei DVB-T über eine einfache Zimmerantenne. Die Signale könnenzudem in den Versorgungsgebieten auch portabel und mobil empfangenwerden. Mit einem HBBTV-fähigen Fernsehgerät mit Anschluss an dasInternet kann der Zuschauer über DVB-T2 HD zudem auf dieOnline-Angebote der Sender sowie weitere öffentlich-rechtlicheProgramme zugreifen.Für das neue Antennenfernsehen sind DVB-T2 HD-fähige Empfangsgeräte -also TV-Geräte, Receiver oder USB-Sticks - erforderlich, vorhandeneAntennen können in der Regel weiterverwendet werden. Alle Geräte, diemit dem grünen DVB-T2 HD-Logo gekennzeichnet sind, eignen sich fürdiesen Verbreitungsweg. Die öffentlich-rechtlichen Programme von ARDund ZDF sind auf Geräten, die für DVB-T2 HD geeignet sind, frei undunverschlüsselt empfangbar. Die Kosten für die Programmverbreitungder öffentlich-rechtlichen Programme werden wie gewohnt aus demRundfunkbeitrag gedeckt.Mit der Umstellung auf DVB-T2 HD sind in Münster und Umgebung sowievoraussichtlich ab dem Sommer auch in Bielefeld erstmals dieProgramme kommerzieller Veranstalter über das digitaleAntennenfernsehen zu empfangen. So werden beispielweise die Senderder Mediengruppe RTL Deutschland und der ProSiebenSat.1 Gruppe imProgrammpaket von freenet TV gegen ein jährliches technisches Entgeltverbreitet. Für ihren Empfang ist ein zusätzlichesEntschlüsselungsmodul erforderlich, das direkt in geeignete Fernseheroder Set-Top-Boxen eingesetzt wird. Alternativ gibt es auchSet-Top-Boxen mit integrierter Entschlüsselung.Die Umstellung auf DVB-T2 HD in Siegen und Südwestfalen erfolgt am05.12.2018. Dann ist das gesamte Sendegebiet des WDR auf DVB-T2umgestellt. Im Ruhrgebiet, im Rheinland und in Aachen wurde bereitsam 29.03.2017 erfolgreich auf DVB-T2 umgestellt.Weiterführende Informationen finden Sie bei ARD-Digitalunter www.ard-digital.de/dvb-t2-hd.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de.