Unterföhring (ots) -Davon hat doch jeder schon einmal geträumt: alles über den (Ex-)Partner zu erfahren. Dieser Wunsch geht für die junge BND-AgentinKlara (Jennifer Ulrich) in der neuen romantischen SAT.1-Komödie "Legdich nicht mit Klara an" (Dienstag, 14. März 2017, um 20:15 Uhr)plötzlich in Erfüllung - mit weitreichenden Folgen. Von derDarstellung des Schauspielensembles mit Jennifer Ulrich, EdinHasanovic, Janina Uhse u.a. ist die Presse verzaubert: "Dieserniedlichen Stalkerin können wir nix übelnehmen", schreibt TV direkt.TV Movie stimmt ein: "Hinreißend besetzt, flott inszeniert". Und TVdigital schätzt den bissigen Humor des Movies: "Ein Freudenfest fürFreunde der Schadenfreude!" Das Thema Schutz der eigenen Daten imNetz und der Durchsichtigkeit des eigenen Lebens im digitalenZeitalter ist dabei auch jenseits aller Fiktion aktuell wie nie.Nicht erst seit Trumps Wahlsieg stellen sich viele Menschen zu Rechtdie Frage: Bin ich für entsprechende Behörden ein "gläserner" Mensch?Was können Profis im Netz über mich herausfinden? Und was kann manmit diesem Wissen alles anstellen? Die öffentliche Meinungbeeinflussen? Präsidenten einer Weltmacht wählen? Oder auch "nur"eine glückliche Beziehung torpedieren, wie BND-Agentin Klara(Jennifer Ulrich)? Denn als ihr Freund Jens (Marc Benjamin) sie wegender perfekten Susie (Janina Uhse) verlässt, nutzt Klara ihreBND-Befugnisse, um den Traummann zurückzugewinnen - natürlichillegal. SMS manipulieren, die Laptop-Kamera hacken, denAufenthaltsort checken: Nichts, was Jens tut, bleibt seiner Exverborgen. Doch die Mission "Jens zurückgewinnen", gestaltet sich fürKlara trotz Hilfe ihres BND-Kollegen Mickey (Edin Hasanovic)schwieriger als gedacht. Vor allem, als die Agentin in Rage über ihrZiel hinausschießt. Die Methoden ihrer Filmfigur lehnt SchauspielerinJennifer Ulrich selbst hingegen klar ab: "Man muss in der Liebevertrauen können und ehrlich miteinander sein. Wenn man das nichtkann und den anderen, in welcher Form auch immer, kontrollieren mussoder belügt, dann stimmt etwas nicht. SMS lesen, Emails checken,nachspionieren, das sind alles absolute No-Gos für mich in einerBeziehung." Die romantische Liebeskomödie ist der Debüt-Film derNachwuchsregisseurin Mia Spengler. Er entstand in Kooperation derProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit der FilmakademieBaden-Württemberg und der UFA FICTION GmbH. Infos und Bilder findenSie unter http://presse.sat1.de/LegDichNichtMitKlaraAn.Interview-Clips mit den Darstellern finden Sie hier: http://www.sat1.de/film/der-sat-1-filmfilm/video/leg-dich-nicht-mit-klara-an-set-szenen"Leg dich nicht mit Klara an" am 14. März 2017, um 20:15 Uhr inSAT.1