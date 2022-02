Besser als der MSCI World? Der VanEck Semiconductor ETF im Detail

Halbleiter sind derzeit in aller Munde. Aufgrund von angespannten Lieferketten und fehlenden Chips können viele Produkte aktuell nicht hergestellt bzw. ausgeliefert werden. „Die Effekte sehen wir beispielsweise in der Automobilindustrie, die wegen des Chipmangels 2021 weniger Autos verkaufen konnte, als eigentlich an Kundennachfrage vorhanden war“, so Ondrey Burkacky von der Unternehmensberatung McKinsey.

Bis 2030 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 6 bis 8 % bis 2030. Damit würde die Industrie in 2030 mehr als eine Billion US-Dollar umsetzen. Mit dem VanEck Semiconductor ETF (WKN: A2QC5J) gibt es ein Produkt, mit dem man sehr konzentriert auf den Sektor setzen kann. Ist das möglicherweise auch eine spannende Alternative zu einem ETF auf den MSCI World?

Der VanEck Semiconductor ETF im Detail

Für die Bewertung habe ich die Aufstellung der Positionen des Semiconductor ETF mit ihrer Gewichtung mit Stand 18.02.2022 der Seite von VanEck entnommen. Für die Berechnung der Free Cashflow-Marge (FCF/Umsatz), Free Cashflow-Rendite (FCF/Unternehmenswert), Free Cashflow/Eigenkapital und Verschuldungsgrad (FCF/NetDebt bzw. FCF/-NetCash) habe ich die Werte für das laufende Geschäftsjahr von Marketscreener verwendet.