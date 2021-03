Besser als LTC Properties? Sabra Health Care REIT zahlt immerhin 6,7 % Dividendenrendite!

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust LTC Properties (WKN: 884625) kann für Foolishe Investoren durchaus interessant sein. Grundsätzlich gilt, dass Anleger die Möglichkeit bekommen, von einem diversifizierten Portfolio von Alters- und Ruhestandseinrichtungen zu profitieren. Nebenbei gibt es außerdem eine attraktive Dividende.

LTC Properties zahlt schließlich in jedem Monat einen Betrag von 0,19 US-Dollar an die Investoren aus. Bei den derzeitigen Kursen von 42,51 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von ca. 5,3 %. Wie gesagt: Wenig ist das nicht und alles andere als unattraktiv.

Eine Alternative zu LTC Properties könnte jetzt jedoch Sabra Health Care REIT (WKN: A1C9KE) sein. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was Foolishe Investoren dazu wissen müssen. Sowie, ob die Aktie möglicherweise attraktiver ist als der vermutlich bekanntere monatliche Ausschütter.

Besser als LTC Properties? Sabra Health Care

Wie wir mit Blick auf den Namen erkennen können, ist Sabra Health Care ebenfalls im Segment der Alters- und Gesundheitseinrichtungen aktiv. Beziehungsweise, der REIT setzt auf ein Portfolio mit 426 verschiedenen Immobilien. Grundsätzlich können wir daher festhalten, dass die Diversifikation sogar noch breiter ist als bei LTC Properties.

Wobei die innere Diversifikation möglicherweise Schwächen aufweist. So ist das Segment Skilled Nurse mit ca. 287 verschiedenen Immobilien der stärkste Bereich. Klassische Alterseinrichtungen sind hingegen in der Minderheit. Trotzdem: Rein quantitativ ist die Diversifikation alles andere als verkehrt. Das zeigt: Sabra Health Care könnte vom Grundsatz her eine Alternative sein.

Aber, wie hat sich Sabra Health Care in Zeiten von COVID-19 geschlagen? Im letzten, vierten Quartal lag das Nettoergebnis jedenfalls bei 0,18 US-Dollar. Die wichtigeren Funds from Operations haben hingegen bei ca. 0,42 US-Dollar gelegen. Auch das zeigt: Sabra Health Care ist in schwierigen Zeiten profitabel. Ein grundsätzlich solides Zeichen. Zumal das derzeitige Kurs-FFO-Verhältnis auf Basis dieser Zahlen bei ca. 10,5 liegt. Wirklich teuer scheint das jedenfalls nicht zu sein.

Dividende mit Abstrichen

Foolishe Investoren sollten jedoch würdigen, dass es bei der Dividende gewisse Abstriche gibt. Nein, damit ist nicht das monatliche Zahlungsintervall gemeint. Oder auch die Dividendenrendite. Auf Basis der aktuellen Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar winken schließlich Pi mal Daumen 6,7 % Dividendenrendite. Das ist nicht verkehrt.

Allerdings gibt es ein Manko, was die Historie der Dividende betrifft. Sabra Health Care hat vor ca. einem Jahr die eigene Dividende signifikant von 0,45 US-Dollar auf das derzeitige Niveau gesenkt. Auch zuvor ist die Quartalsdividende von 0,52 US-Dollar auf 0,45 gesenkt worden. Wirklich beständig ist das in meinen Augen nicht.

Wir können daher festhalten: Ja, Sabra Health Care ist eine Alternative und die derzeitige Dividendenrendite ist potenziell interessant. Wer als Foolisher Investor jedoch stabile Dividenden erhalten möchte, ist bei LTC Properties an einer vielversprechenderen Adresse.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

