Besser als der DAX? Das steckt im Vanguard Germany All Cap UCITS ETF!

Der DAX ist für viele ETF-Investoren ein unbeliebter Index. Mit seinen lediglich 30 verschiedenen Aktien ist die Diversifikation zu gering. Zudem gibt es eine größere Allokation auf einzelne Titel, die diese noch verwässern. Und mit seinen Schwerpunkten auf zyklischen Bereichen wie der Automobilindustrie und der Chemiebranche sind hier weitere potenzielle Schwächen erkennbar.

Jetzt könnte es allerdings eine Alternative zu diesem altbekannten und in Teilen unbeliebten Mix geben. Aus dem Hause Vanguard kommt jetzt nämlich ein ETF, der deutlich mehr Deutschland beinhalten könnte als der DAX. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF so zu bieten hat. Und ob es sich hierbei wirklich um eine qualitativ bessere Alternative zum DAX handelt.

Das kann der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF!

Wie wir mit Blick auf die Fondsbeschreibung jedenfalls feststellen können, investiert dieser Deutschland-ETF in bedeutend mehr Aktien als sein DAX-Vorbild. Unterm Strich befinden sich nämlich rund 155 verschiedene Aktien aus dem Large-Cap-, Mid-Cap- und auch Small-Cap-Bereich in diesem Index. Alleine die Menge der Aktien zeigt, dass die Diversifikation zumindest größer ist. Aber stellen wir die inhaltliche Bewertung noch zurück.

Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF kommt außerdem in einer vollreplizierenden und ausschüttenden Variante daher. Das heißt, dass es sich für viele ETF-Investoren potenziell um einen spannenden Vertreter handelt, der wirklich einen breiten Zugang zu vielen deutschen Aktien bieten könnte.

Das derzeitige Fondsvolumen ist mit 44 Mio. Euro zwar noch vergleichsweise gering. Foolishe Investoren bedenken hier jedoch, dass es den Passivfonds erst seit wenigen Wochen gibt. Die geringe Kostenquote von 0,10 % ist allerdings sehr attraktiv für einen breiteren Zugang zu deutschen Aktien. Für das letzte Jahr wird rechnerisch eine Dividende von 0,57 Euro ermittelt, die bei einem derzeitigen Fondskurs von 24,73 Euro (01.10.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 2,30 % entsprechen würde. Für einen breiteren Querschnitt durch Deutschland kein schlechter Wert.

Der Blick in den ETF

Wie wir mit Blick in den ETF erkennen können, sind auch hier jedoch einige Schwerpunkte erkennbar. Gemäß dem ETF-Portal extraetf stehen Materialien für 16,8 % der Aktien, Finanz-Aktien hingegen für 15,36 % der Aktien und zyklische Konsumgüter kommen auf einen Anteil von 13,6 %. Tech und Industrie bringen es hingegen auf ebenfalls knapp über 13 %, der Bereich des Gesundheitswesens folgt mit ca. 9 %. Das zeigt: Eine zyklische Ausrichtung ist definitiv erkennbar. Das sollten Foolishe Investoren wissen.

Auch die Top-Positionen zeigen, dass der ETF möglicherweise nicht so stark diversifiziert ist, wie Foolishe Investoren das gerne hätten. Die Schwergewichte Linde und SAP bringen es jeweils auf einen Anteil von knapp über 10 %, die Top-10-Aktien kommen hingegen auf ein Gewicht von über 64 %. Das zeigt, dass für den Rest eigentlich bloß wenig Raum vorhanden ist.

Diese Daten von extraetf zeigen daher eindeutig: Auch diese deutsche Aktienauswahl bleibt zyklisch und eine starke Konzentration auf einzelne Aktien bleibt unweigerlich erkennbar. Ein Fazit, das wir einfach nicht abschütteln können.

Es gibt bessere Alternativen!

Der DAX ist zyklisch, der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF ist es allerdings auch. Der deutsche Aktienmarkt bleibt somit geprägt von der Chemie-, der Automobilbranche und anderen zyklischen Segmenten. Der DAX mit seinen 30 Large-Cap-Aktien besitzt außerdem viel Gewicht innerhalb dieses anders gestalteten Index.

Das wiederum zeigt uns, dass es einfach global gesehen bessere Alternativen als den DAX gibt. Deutschland ist für ETF-Investoren daher weiterhin ein schwieriger Markt.

The post Besser als der DAX? Das steckt im Vanguard Germany All Cap UCITS ETF! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Wertpapiere. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2020