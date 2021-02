Besser als Amazon seit dem Jahre 1997? Diese Aktie kann das!

Weitere Suchergebnisse zu "Monster Beverage":

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) ist wirklich erfolgreich. Nicht bloß, dass es Jeff Bezos geschafft hat, die Art, wie wir konsumieren, komplett umzukrempeln. Nein, zwischenzeitlich war der CEO sogar der reichste Mensch unseres Planeten. Das zeigt, welches Potenzial Amazon besessen hat. Sowohl aus Verbrauchersicht, als auch mit Blick auf die Aktie.

Ist die Aktie von Amazon das Nonplusultra gewesen? Nein, wirklich nicht. Wie jetzt ein US-amerikanisches Nachrichtenportal herausgefunden hat, gab es eine Aktie, die eine bessere Performance geliefert hat. Hier ist, was Foolishe Investoren dazu vielleicht wissen möchten.

Besser als Amazon seit dem Jahre 1997!

Genauer gesagt ist es Quartz, das an dieser Stelle einmal nachgerechnet hat. Ausgangslage ist eine Investition von 1.000 US-Dollar in die jeweiligen Aktien gewesen. Doch, kleiner Spoiler: Auch Amazon käme auf eine gigantische Performance. Denn wer im Jahre 1997 und seit dem Börsengang 1.000 US-Dollar in diesen damals noch jungen E-Commerce-Akteur investiert hat, der hätte heute rund 2,2 Mio. US-Dollar. Wirklich bemerkenswert.

Trotzdem gab es eine Aktie, die eine bedeutend bessere Performance gebracht hätte: Nämlich Monster Beverage (WKN: A14U5Z). Oder, wie die Aktie zum damaligen Zeitpunkt noch hieß: Hansen’s Natural Corp. Wer in diese Aktie den Betrag von 1.000 US-Dollar investiert hätte, der säße heute auf einem gewaltigen Vermögen von 3,9 Mio. US-Dollar. Keine Frage: Das hätte die Performance von Jeff Bezos noch deutlich geschlagen. Zumindest, wenn Quartz richtig gerechnet hat.

Aber auch weitere Aktien sind durchexerziert. So kommt Apple (WKN: 865985) beispielsweise auf eine ebenfalls deutliche Wertsteigerung. Eine Investition von 1.000 US-Dollar hätte es hier auf 1,1 Mio. US-Dollar gebracht. Keine Frage: Ich hätte alle Performances gerne mitgenommen. Allerdings bin ich damals gerade einmal sieben Jahre alt gewesen.

Was ich davon lerne

Trotzdem können wir von der Performancer aller Aktien etwas lernen. Egal ob es Amazon ist oder aber Monster Beverage oder auch Apple. Eine Gemeinsamkeit, beziehungsweise ein paar, hatten alle. Das Wichtigste ist möglicherweise eine kleine, fundamentale Ausgangslage, die Foolishe Investoren zum damaligen Zeitpunkt erkannt und genutzt haben.

Allerdings ist das nicht alles: Amazon, Monster Beverage und Apple haben allesamt starke Marken etabliert. Und sind auf Megatrends geritten, die Wegbereiter dieser Performance gewesen sind. Wobei es dem fähigen Management ebenfalls gelungen ist, das Marktpotenzial bestmöglich abzugreifen.

Das zeigt: Foolishe Investoren könnten auch jetzt versuchen, solche Dynamiken zu bekommen. Das langfristige Halten der Aktien gehört natürlich auch dazu. Aber auch das Erkennen potenzialreicher Aktien, die sich noch in einer jungen, dynamischen Phase befinden.

Das nächste, bessere Amazon?

Amazon und Monster Beverage haben Beeindruckendes geleistet und sind inzwischen zu echten Branchengrößen geworden. Foolishe Investoren, die das nächste, bessere Amazon finden wollen, sollten daher möglicherweise auf einen günstigen, trendstarken Mix setzen. Wobei das Risiko auch hier natürlich höher sein kann.

