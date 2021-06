Besser als die Aktie von windeln.de: Das ist jetzt meine DACH-E-Commerce-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von windeln.de (WKN: WNDL20) genießt im Moment einen größeren Fokus. Das könnte natürlich auch mit dem Geschäftsmodell im E-Commerce zusammenhängen. Dürfte jedoch vor allem daran liegen, dass die Aktie gehypt ist und eine Performance hingelegt hat, vor der selbst das Management zuletzt gewarnt hat.

Foolishe Investoren können im E-Commerce auch auf andere Alternativen setzen als auf die Aktie von windeln.de. Hier ist meine spannende Alternative im DACH-E-Commerce-Markt, über die auch du vielleicht einmal nachdenken möchtest. Die Nische könnte auch hier jedenfalls bedeutend größer und die Wettbewerbsposition gefestigter sein.

Nicht nur windeln.de: E-Commerce mit Zalando!

Die Aktie, die ebenfalls eine Alternative zur Aktie von windeln.de im E-Commerce sein dürfte, ist die von Zalando (WKN: ZAL111). Anders als die gehypte Aktie, die auf Babyprodukte wie die vergleichbaren Windeln setzt, ist der Markt hier mit Fashion bedeutend größer. Das erkennen wir auch mit Blick auf das Geschäftsmodell, wo wir stärkere Wachstumsraten und mit einem Umsatz von zuletzt 2,23 Mrd. Euro ein bedeutend größeres Volumen erkennen.

Zalando ist dabei, im E-Commerce und im Modeversandhandel in Europa zur Anlaufstelle erster Wahl zu werden, selbst wenn es zuletzt ein wenig börsennotierte Konkurrenz gegeben hat. Mit inzwischen über 42 Mio. aktiven Kunden besteht sogar ein regelrechtes Ökosystem. Zahlen, von denen windeln.de noch eher weit entfernt ist. Das bedeutet für die Zalando-Aktie möglicherweise eine gefestigtere Chance. Aber auch noch immer einen attraktiven Wachstumsmarkt.

Windeln.de könnte natürlich ebenfalls rasant wachsen und im eigenen Markt größentechnisch und vom Volumen her aufholen. Allerdings könnte das Wachstum von Zalando stabiler sein. So rechnet das Management in den nächsten Jahren mit einem Anstieg des Gross Merchandise Volume auf über 30 Mrd. Euro. Nach einem Vorjahreswert von ca. 10 Mrd. Euro dürfte sich das Volumen damit noch verdreifachen. Eine solide, intakte Wachstumsgeschichte, wenn du mich fragst, die ihr Potenzial noch ausspielen könnte.

Die Bewertung ist stimmig

Zudem dürfte die Bewertung der Zalando-Aktie stimmig sein. Ein Faktor, der ebenfalls unterschiedlich im Vergleich zu windeln.de und der Vervielfachung des Aktienkurses sein könnte. Die Marktkapitalisierung des Modeversandhändlers liegt jedenfalls bei ca. 24 Mrd. Euro, was gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Umsatz einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 3 entspricht.

Damit ist die Zalando-Aktie für mich definitiv eine gefestigtere, aber auch insgesamt nicht teure Alternative im E-Commerce. Mein Geld investiere ich jedenfalls lieber in diese Aktie als in die volatile Aktie von windeln.de.

Der Artikel Besser als die Aktie von windeln.de: Das ist jetzt meine DACH-E-Commerce-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

