Besser Schlafen im Birkenstock Wald / Imm Cologne 2019: Neue Designs für erholsamen Schlaf (FOTO)

Neustadt (Wied)/Köln (ots) -BIRKENSTOCK lädt Besucher der imm cologne 2019 zum Probeliegen inder Natur ein. Seit über 240 Jahren steht BIRKENSTOCK für hochwertigeorthopädische Fußbetten mit gesundem Tragekomfort. Das damitverbundene Wohlgefühl ist eine Kernkompetenz, die BIRKENSTOCK 2017erfolgreich auf seine ergonomischen Premium-Schlafsysteme übertragenhat. Die positive Resonanz auf das neue BIRKENSTOCK Produktsegmentspiegelt sich auch in der neuen Kollektion wider: Für die Premiereseiner neuen Bettendesigns und Produkte rund um gesunden Schlafschafft das Traditionsunternehmen in Köln ein einzigartigesNaturerlebnis. Eingebettet in einen Mix aus Wald, Wellbeing undProduktflair haben die Messebesucher Gelegenheit, das gesamteBIRKENSTOCK Produktuniversum zu testen, Erholung im Grünen inklusive.Das erweiterte Line-up der BIRKENSTOCK Schlafsysteme und Betten gibtes erstmals vom 14. bis 20. Januar auf der imm cologne 2019 in Halle10.2, Stand M011 zu sehen.Erholsamer Schlaf wird großgeschrieben auf dem BIRKENSTOCKMessestand. Das Traditionsunternehmen stellt auf der imm cologne 2019exklusiv neue Modelle seiner Premium-Schlafsysteme vor. ErholsamesLiegen und Schlafen stehen dabei im Fokus. Ganz im Sinne diesesAnspruchs werden die BIRKENSTOCK Betten umgeben von Natur inszeniert- im Wald, auf Wasser, im Grünen. Auf über 500 qm entführtBIRKENSTOCK in Halle 10.2, Stand M011 damit in eine Produktwelt, diedie Marke erlebbar macht. Neben den aktuellen und neuen Betten,Lattenrosten und Matratzen können Besucher hier unter anderem dieNaturkosmetik-Serie BIRKENSTOCK Natural Skin Care testen.Selbstverständlich sind auch die Kultsandalen sowie geschlosseneSchuhe und Accessoires auf dem Messestand zu sehen. In entspannterAtmosphäre haben die Besucher die Gelegenheit, das gesamteProduktuniversum mit seinen typischen Naturmaterialien zu erkunden.Denn Kork, Filz & Co. ziehen sich wie ein roter Faden durch alleDesigns. Dabei punktet die neue Bettenkollektion 2019 mit neuenStilrichtungen, eleganter Leichtigkeit, hochwertigen Textilien undLedern sowie vielen raffinierten Extras.Ebenso wie das weltbekannte Fußbett überzeugen die BIRKENSTOCKSchlafsysteme mit ausgereiftem Komfort, spürbarer Ergonomie und hoherFunktionalität. Ein Maximum an Wohlfühlqualität ist der Anspruch,Kunden sollen sich in den BIRKENSTOCK Betten bis zu den Zehenspitzengut aufgehoben fühlen. Dafür sorgt die besondere punktelastischeAnpassung der Schlafsysteme, die den Körper bestmöglich entlastet.Charakteristisch ist zudem die speziell entwickelte BIRKENSTOCKAuflage aus Naturlatex und Korkgranulat mit hervorragendenDämpfungseigenschaften. In Kombination mit der großen Auswahl anLattenrosten und Matratzen für den individuellen Liegekomfort bietetsie optimale Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf.Garant für die hochwertige und fachkundige Fertigung derBIRKENSTOCK Schlafsysteme ist ADA - einer der führenden Betten- undPolstermöbelhersteller Europas. Denn auch das steirische Unternehmenschreibt handwerkliche Sorgfalt groß und fühlt sich nachhaltigenWerten verpflichtet. Top-Qualität, hochwertige Materialien undFunktionalität, aber auch konsequentes Gesundheitsbewusstseinverbinden die beiden Unternehmen und sind Markenzeichen der aktuellenProdukte. Die Matratzen, Lattenroste und Boxspringbetten werden inbewährter Premium-Güte mit einem hohen Anteil an Handarbeit amHauptsitz von ADA im oststeirischen Anger hergestellt."Vom Fußbett zum Bett" bedeutete zwar 2017 ein vollkommen neuesGeschäftsfeld für BIRKENSTOCK, traf aber zielsicher den Markenkern.Bereits vor zwei Jahren verbuchten die Schlafsysteme auf Anhiebgroßen Zuspruch beim Fachpublikum wie auch bei Verbrauchern. 2019folgt nun eine noch größere Innovationsschau, die zukünftig imZwei-Jahres-Rhythmus stattfinden soll.Ansprechpartner für die Medien:Kontaktadresse:BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied)Jochen Gutzy, Head of CommunicationsT: +49 2683 9359 1241E: jgutzy@birkenstock-group.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell