Besser Schlafen. Besser Leben. SnoreFree App Therapie

Wien (ots) - Unser Beitrag zum Weltschlaftag 2021 am 19. März, gesunder Schlaf für eine gesunde Zukunft."Häufig ist es eine Wahl zwischen keinem Schlaf und Ambien", Elon Musk.Schlafprobleme werden auch 2021 zur echten Herausforderung.Der 14. Welt-Schlaf-Tag ist ein Aufruf an alle Schlafexperten, die Bedeutung des Schlafs für eine optimale Lebensqualität zu schärfen und dadurch global die Gesundheit zu verbessern.SnoreFree® Health App - Schnarchen natürlich therapieren. Das SnoreFree Training hat eine fundierte, wissenschaftliche Basis und erhöht innerhalb weniger Wochen die Schlaf- und Lebensqualität deutlich. SnoreFree behandelt das Schnarchen in seiner Grundursache, verbessert die Aussprache und hilft das Immunsystem zu stärken.10 Minuten täglich, völlig schmerzfrei und ohne teure Hilfsmittel.