Besorgt über Börseneinbrüche? Versuche, wie Warren Buffett zu investieren

Den Index zu schlagen ist nie einfach, aber es gibt einen Investor, der es geschafft hat: Warren Buffett. Im Laufe seiner Investmentkarriere hat er den S&P 500 stets übertroffen.

Einer der interessantesten Aspekte der Anlagestrategie von Buffett ist seine Haltung gegenüber fallenden Aktienmärkten. Im Gegensatz zu vielen anderen Investoren gerät er nicht in Panik, wenn die Aktienkurse fallen. Vielmehr sieht er es als Kaufgelegenheit. Ebenso baut er während der Bullenmärkte seine liquiden Mittel auf, um von der nächsten Baisse zu profitieren.

Investoren, die in der Lage sind, die relativ einfachen Veränderungen, die Buffett während des Konjunkturzyklus an seiner Vermögenswertzuteilung vornimmt, nachzuahmen, könnten langfristig profitieren. Nachdem die Aktienmärkte in den letzten Monaten eingebrochen sind, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, anzufangen.

Investitionsmöglichkeiten

Der „Weise von Omaha“ ist für seine Aussage bekannt, dass die Investoren „ängstlich sein sollten, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“. Obwohl es nicht möglich ist, mit Sicherheit festzustellen, dass die Anleger zum jetzigen Zeitpunkt „ängstlich“ sind, deuten die Unsicherheit der Weltwirtschaft und der Rückgang wichtiger Indizes wie des S&P 500 und FTSE 100 in den letzten Monaten darauf hin, dass sie zumindest besorgt sein könnten.

Das könnte also der Beginn einer Chance sein, überschüssiges Geld in hochwertige Aktien zu investieren, die zu niedrigen Kursen gehandelt werden. Buffett hat schon lange Erfahrung mit dieser Strategie. Daher erzielte er beispielsweise in der Finanzkrise erhebliche Gewinne aus Investitionen in die unter Druck geratene Finanzdienstleistungsbranche, während viele Anleger die Aussichten eher schlecht einschätzten. Durch die Fokussierung auf die Fundamentaldaten einer Aktie kann es möglich sein, aufgrund externer Faktoren und der Angst der Anleger günstige Investitionen zu tätigen.

Vorbereitung

Natürlich ist die Vorbereitung auf Baisse-Märkte ein weiterer wichtiger Bestandteil der Anlagephilosophie von Buffett. Während sich viele Anleger in Bullenmärkten zuversichtlich und optimistisch fühlen, was zu vermehrten Investitionen führt, scheint Buffett zufrieden zu sein, dass sein Portfolio in solchen Zeiten dazu tendiert, Bargeld zu zu sparen anstatt es in Aktien zu investieren. Mit anderen Worten, er baut seine Barmittel auf, um sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, langfristig Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen.

Außerdem ist Buffetts bevorzugte Haltedauer anscheinend „für immer“. Das gilt jedoch nicht nur für Aktien im Portfolio. Er scheint auch glücklich damit zu sein, sein Vermögen über einen längeren Zeitraum in bar zu halten, während viele Anleger ungeduldig werden und investieren. Damit schafft er die besten Voraussetzungen, um langfristig besser zu sein als der Markt.

Praktische Hinweise

Auch wenn die Anlagestrategie von Warren Buffett einfach klingt, ist die Umsetzung eine besondere Herausforderung. Das liegt zum Teil daran, dass viele Investoren eher auf kurze als auf lange Sicht planen. Anstatt darüber nachzudenken, wo sich ein Portfolio in ein paar Jahren befinden wird, kann es ratsam sein, zehn Jahre im Voraus zu denken. Auf diese Weise kann die Verlagerung von Aktien zu Bargeld zum richtigen Zeitpunkt des Konjunkturzyklus einfacher werden, was eine offensichtliche Möglichkeit zu sein scheint, den Aktienmarkt zu schlagen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 23.12.2018 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2018