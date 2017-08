Besonders wertvoller Kinostart für TIGERMILCH/Auch mit Prädikat im Kino: Die bewegende Literaturverfilmung EIN SACK VOLL MURMELN und das opulente Geschichtsepos STERN VON INDIEN

Wiesbaden (ots) - Nach dem gleichnamigen Roman von Stefanie deVelasco erzählt Ute Wielands Film TIGERMILCH (Start: 17. August) dieGeschichte der vierzehnjährigen Freundinnen Jameelah (Emily Kusche )und Nini (Flora Li Thiemann ) in Berlin. Die Lebensumstände insozialen Wohnbauten bereiten die Bühne für viele interkulturelleProbleme bis hin zum Ehrenmord, ungewollte Schwangerschaft, undschließlich auch das Thema Abschiebung. Der mädchenzentrierteComing-of-Age Film vermittelt dabei, so die fünfköpfige Expertenrundeder FBW, "das gegenwärtige Lebensgefühl einer jungen Generation undderen Lebenswirklichkeit mit ihren gravierenden Problemen". Die Juryweiter: "Was leicht einen Spielfilm überfrachten könnte, gelingt hierauf erstaunlich dichte Weise in einer klar konzipierten Inszenierungmit sehr intensiven Schauspielerleistungen. Positiv fallen dierealistisch gestalteten Dialoge der Jugendlichen auf, wodurch eineinhaltliche und soziale Spannung gehalten werden kann. TIGERMILCHbewältigt seine vielschichtigen Themen auf überzeugende Weise.Aufgrund seiner Inszenierung ist der Film altersgerecht und kann fürdas entsprechende Publikum ab 14 nachdrücklich empfohlen werden." DieJury zeichnet den Film mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll"aus.Als Frankreich von den Nationalsozialisten besetzt wird, schickendie Eltern von Joseph Joffo ihn und seinen älteren Bruder getrenntvom Rest der Familie los, um in eine für Juden freie Zone zugelangen. Auf ihrem anstrengenden und auch gefährlichen Weg begleitetsie der Ratschlag des Vaters, sich auf keinen Fall als Juden zuerkennen zu geben. Und doch stolz darauf zu sein. Joseph Joffoveröffentlichte 1971 seine Erlebnisse im Frankreich der deutschenBesatzungszeit. Allein in Frankreich wurde der Roman ein Riesenerfolg- und dazu in über 18 Sprachen übersetzt. Regisseur Christian Duguayhat nun mit EIN SACK VOLL MURMELN (Start: 17. August) eine kongenialeUmsetzung des Buches geschaffen. In ihrer Begründung für das Prädikat"besonders wertvoll" schreibt die Jury der FBW: "Der Film entsprichtnach Ansicht der Jury in allen Belangen auf höchstem Niveau denAnforderungen des Konzepts, Kino als Illusionsmaschine zu gestalten.Die Affekte werden aufs Präziseste angesprochen, die Identifikationmit Figuren und Motiven fast schwellenlos ermöglicht, und diekünstlerische Umsetzung unterstützt in Perfektion das Abtauchen indie gestaltete Welt. Ein perfektes Zusammenspiel aller Gewerke." Undauch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit vier Sternen fürKinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Für sie ist der Film "sehrbeeindruckend, weil beim Sehen bewusst wird, dass all dies wirklichso passiert ist".Bereits seit einer Woche im Kino: Das epische Historiendrama DERSTERN VON INDIEN (Start: 10. August) der britisch-indischenFilmemacherin Gurinder Chadha. Erzählt wird von einem einschneidendenKapitel in der Geschichte des Subkontinentes Indien: Im Jahr 1947reisen Lord Mountbatten und seine Frau Edwina nach Indien, um dieÜbergabe der ehemaligen britischen Kolonie in die Unabhängigkeitvorzubereiten. Doch aus einem rein "formalen Akt" wird ein Konflikt,der sich auf Millionen Menschen auswirkt. Und dazu auf jedeneinzelnen Bediensteten im Mountbatten-Palast. "Ebenso unterhaltsamwie engagiert erzählt Regisseurin Gurinder Chadha die Geschichte vomEnde der britischen Kolonialherrschaft und der Geburt der StaatenIndien und Pakistan, wobei sie die Mittel des Mainstreamkinosmeisterhaft nutzt, um die Hintergründe und Konsequenzen derpolitischen Entscheidungen zu beleuchten und aktuelle Bezügeanklingen zu lassen." Dies schreibt die FBW-Jury in ihrem Gutachtenzu dem Film, den Sie mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll"auszeichnet.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com sowie www.jugend-filmjury.com.Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten "wertvoll" und "besonderswertvoll" aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertetdie Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige.Prädikatsfilme vom 17. August 2017http://www.fbw-filmbewertung.com/film/tigermilchhttp://www.fbw-filmbewertung.com/film/ein_sack_voll_murmelnhttp://www.jugend-filmjury.com/film/ein_sack_voll_murmelnhttp://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_stern_von_indienPressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell