"Besonders wertvoll" für LOMO - THE LANGUAGE OF MANY OTHERS/FBW-Prädikate als hohe Auszeichnung für den Filmnachwuchs

Wiesbaden (ots) - Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 sieht die FBWeinen ihrer Arbeitsschwerpunkte in der Förderung junger Filmtalente,was sich auch an der engen Zusammenarbeit mit dem Kuratorium jungerdeutscher Film (KJDF) zeigt, das LOMO - THE LANGUAGE OF MANY OTHERSvon Julia Langhof gefördert hat.Nicht nur thematisch ist LOMO - THE LANGUAGE OF MANY OTHERS(Start: 12. Juli) auf der Höhe der Zeit. Langhof erzählt in ihremLangfilmdebüt, wie ein junger Blogger immer mehr in die Parallelweltder digitalen Medien abdriftet und zunehmend das Gefühl dafürverliert, was in der "realen" Welt passiert und welche Konsequenzenes hat, wenn er sein privates Leben öffentlich macht. Die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW-Jury verleiht dem starken Debütfilm, in dem derShooting Star Jonas Dassler in der Hauptrolle brilliert, das höchstePrädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "LOMOist ein handwerklich glänzend gemachter Film über den Einzug desVirtuellen in den Alltag von Teenagern. Die Jury zeigte sichbeeindruckt vom filmtechnischen Können, mit dem es Julia Langhofgelingt, diese parallel verlaufenden Welten im Film zu kombinieren.Ästhetisch und wirkungsvoll erhalten die Zuschauer ein Verständnisvon Karls multisensorischer Alltagswahrnehmung. LOMO hat durch seinSpiel mit Licht und Schärfe, seine versierten Schnitte und schöneSzenen begeistert, die mit nur wenigen Einstellungen großartigerzählen können. Besonders Jonas Dassler als Karl besticht durchseine authentische Darstellung des indolenten Jugendlichen. Der Filmbedarf keines erhobenen Zeigefingers, um vor den Gefahren desVirtuellen zu warnen, er treibt gekonnt auf die Spitze und lässt zumGlück viele Fragen offen. Für so viel Kreativität, handwerklichesKönnen und Hingabe an ein Projekt verleiht die Jury LOMO das Prädikatbesonders wertvoll."Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/lomo_the_language_of_many_othersDie FBW-Jugend Filmjury 14+ empfiehlt den Film mit vier Sternenund schreibt in ihrer eigens formulierten Begründung: "Der fließendeÜbergang von der Realität in die virtuelle Welt und zurück durchÜberblendungen in Bild und Ton hat den Film einzigartig gemacht.Beide Welten zerfließen und wechseln hin und her durch Unschärfe,verpixelte Bilder, Textzeilen. Das haben wir so noch nicht gesehen.Die Musik wird durch Soundeffekte ersetzt, wie zum Beispielelektrisches Surren und Klopfen. Wenn Karl online ist, hört man dieStimmen und Meinungen seiner Follower. Manchmal folgen sie schnellhintereinander und durcheinander. Karl als Lomo verliert sich immermehr in der digitalen Welt. Er lässt sich von seinen Followernlenken. Der überwiegende Teil unserer Jury findet es bedrohlich, dassKarl so weit geht und bewusst die Verantwortung über sein Leben indie Hände fremder Leute gibt. Das düstere Drama schreibt keineMeinung vor, kann betäubend wirken und ist komplex." Aus diesem Grundempfiehlt die FBW-Jugend Filmjury den Film allen Zuschauern ab 15Jahren.Mehr dazu unter:https://www.jugend-filmjury.com/film/lomo_the_language_of_many_othersWeitere eindrucksvolle Debüts, die vom KJDF gefördert und von derFBW ausgezeichnet wurden, sind der diesjährige Gewinner desFörderpreises Neues Deutsches Kino in der Kategorie Drehbuch beimFilmfest München, IN THE MIDDLE OF THE RIVER von Damian John Harper,die Dokumentarfilme WILDES HERZ (R: Charly Hübner), BERLIN REBEL HIGHSCHOOL (R: Alexander Kleider) und NATIONAL BIRD (R: Sonia Kennebeck)oder die außergewöhnlichen Spielfilmproduktionen FREIHEIT (R: JanSpeckenbach), 1000 ARTEN, REGEN ZU BESCHREIBEN (R: Isabel Prahl) oderES WAR EINMAL INDIANERLAND (R: Ilker Çatak) und AXOLOTL OVERKILL (R:Helene Hegemann). All diese Filme eint ihr originelles, kraftvollesund frisches Storytelling. Eine Qualität, die auf verschiedenenFestivals verdient ausgezeichnet wurde und die genau dafür auch mitdem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet wurden.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-17-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Seit neuestem mit einem Standort auch in Berlin undjetzt auch mit Empfehlungen in der Kategorie "14+". MehrInformationen unter www.jugend-filmjury.com.