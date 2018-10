Besonders im Winter: Mit Frankia unterwegs (FOTO)

Marktschorgast (ots) -Schneegestöber, eisige Temperaturen, Matschpisten: Für die einenist es Schmuddelwetter, für FRANKIA Fahrer ideales Reisewetter. Dennder fränkische Wohnmobilhersteller bietet Wintercampern alles, wassie für einen besonderen Urlaub bei Minusgraden brauchen - vomoptimalen Heizsystem über clevere Stauraummöglichkeiten bis hin zuAssistenzsystemen, die die Fahrt auch im Winter sicher undkomfortabel machen.Wintercamping mit FRANKIA hat viele Vorteile: Reisende könnenmitten in den schönsten Wintersportgebieten - zum Teil direkt anPisten, Loipen oder Wellnessbädern - kostengünstige Stellplätzefinden und genießen zudem alle Annehmlichkeiten, die Urlaubern einFRANKIA Wohnmobil auch in der kalten Jahreszeit bietet.Optimaler Komfort beginnt bereits bei der Außenhaut - FRANKIAThermo Guard PlusFRANKIA Reisemobile überzeugen mit dem exklusiven Wand- undBodenaufbau Thermo Guard Plus, der serienmäßig in allen FRANKIAModellen mit einer Dichtigkeitsgarantie von sieben Jahren verbautist. Denn dessen Vorzüge sprechen für sich: Ob Hitze oder Kälte,Thermo Guard Plus garantiert ein optimales Raumklima, dient alsidealer Schall- und Geräuschschutz und bietet eine ausgezeichnetethermische Isolierung. In Kombination mit der widerstandsfähigenGFK-Außenhaut ist so jedes FRANKIA Wohnmobil selbst bei Schnee, Windund Wetter bestens ausgerüstet.Außen Minustemperaturen, innen angenehmes Wohnklima - FRANKIAHeizsystemeDraußen ist es klirrend kalt, doch im FRANKIA Wohnmobil herrschtwohlige Wärme. Denn FRANKIA setzt bei allen Modellen aufMercedes-Benz sowie bei allen Modellen auf Fiat Ducato ab 7,90 mLänge serienmäßig auf die Warmwasserheizung Alde Compact 3020 HE.Dieses Heizsystem bietet Reisemobilisten optimalen Innenraumkomfortbei Minusgraden im Außenbereich. Alle kurzen Modelle auf Fiat Ducato(640/680/740) sowie die Baureihe FRANKIA Selction sind serienmäßigmit der Warmluftheizung Truma Combi 6 ausgestattet. Vor allem fürVielreisende im Winter empfiehlt sich die Nutzung desWarmwassersystems von Alde. "Mit der Alde Compact können sich unsereKunden auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung verlassen - bei einerangenehm geräuscharmen Heizsystematik", so FRANKIA Experte GüntherBisani, Leiter Produktion. "Ein weiteres Plus: Dank eines verbautenWärmetauschers (grundsätzlich optional, bei FRANKIA PLATINserienmäßig) kann die Wärmeenergie des Motors im Heizungssystemgenutzt werden. Umgekehrt kann dieses wiederum in Zusammenarbeit mitdem Wärmetauscher den Motor vorwärmen und lästige Kaltstartsumgehen." Alle FRANKIA Wohnmobile, die nicht serienmäßig mit der AldeWarmwasserheizung ausgestattet sind, können diese optional wählen(gilt nicht für FRANKIA Selection).Wenn Winterurlaub, dann mit Spitzenwerten - FRANKIA AlkovenLange hieß es: Winterurlaub im Alkoven ist nicht zu empfehlen. Umdas Gegenteil zu beweisen, haben die FRANKIA Experten den A 740 PLUSzum Praxistest in die Alde Kältekammer geschickt. Das Ergebnisspricht für sich: Das FRANKIA Alkovenmodell erzielte absoluteSpitzenwerte. Selbst im sonst kritischen Bereich des Alkovenbetteswurden sehr gute Wärmewerte gemessen.Durchgängig stufenlos, durchgehend beheizt - FRANKIA DoppelbodenDer Fußbodenheizungseffekt des durchgängig beheizten FRANKIADoppelbodens ist im Winter ein wertvolles Komfort-Plus. Dieser wirdunter anderem durch den Heizkörper in der Heckgarage erzielt. Zudemlässt das FRANKIA Konstruktionsteam bewusst die Warmwasserleitungender Alde Heizung frei durch den stufenlosen Doppelboden laufen, damiter aktiv erwärmt wird und als zusätzliche Isolierung des Wohnraumesdient. Damit auch bei der Truma Combi eine aktive Erwärmung desDoppelbodens stattfindet, setzt FRANKIA gezielt platzierte Ausströmerein.Mehr als genug Platz für das Winterequipment - FRANKIAStauraumsystemIm durchgängig beheizten, stufenlosen und bis zu 35 cm hohenFRANKIA Doppelboden können Reisemobilisten alles unterbingen, was siefür ihre Winterreise brauchen. Auch hier finden die FRANKIAKonstrukteure immer wieder clevere Lösungen, damit den Kunden nochmehr Stauraum zur Verfügung steht. So sind Frisch- und Abwassertankim Modelljahr 2019 noch cleverer integriert. Selbst sperrigeGegenstände wie Skier finden so zum Beispiel im durchladenbarenDoppelboden der Baureihe FRANKIA F-Line ihren Platz. Praktisch: DerFRANKIA Noppenbelag sorgt dafür, dass im "Keller" nichts verrutscht.Typisch FRANKIA wird auch hier auf die Bedürfnisse der Kunden gezielteingegangen: "Gerade bei klirrender Kälte wollen Reisende nichtständig aus ihrem Innenraum treten müssen, um Zugriff zum Doppelbodenzu haben. Deshalb ist dieser über Klappen auch jederzeit von innenaus erreichbar", so Marco Steinlein, technischer Leiter bei FRANKIA.Von weiterem komfortablen Stauraum profitieren Winterurlauber in derbis zu 1,24 m hohen Heckgarage sowie in zahlreichen smarten Ablagen,Fächern und Schränken im Innenraum.Mit Sicherheit besonders, vor allem auf der Straße - FRANKIA setztauf die beste BasisEis, überfrierende Nässe, schneebedeckte Straßen: Zentrales Themafür Winterurlauber ist die Fahrsicherheit. Mit den Basisfahrzeugenvon Mercedes-Benz (M-Line/PLATIN) und Fiat (F-Line/TITAN/Selection)sind FRANKIA Kunden auch bei widrigen Straßenverhältnissen gutgerüstet. Vor allem der traktionsstarke Heckantrieb bei allenFahrzeugen auf Mercedes-Benz bietet ausgezeichneten Grip undoptimalen Antrieb in winterlichem Gelände. Der Frontantrieb des FiatDucato wird durch das System Traction Plus optimal ergänzt. InVerbindung mit dem ESP ermöglicht es gezieltes Ansteuern einzelnerVorderräder beim Anfahren. Diese Anfahrtshilfe erweist sich geradebei Schnee als äußerst praktisch. Beide Fahrzeugtypen verfügen überzahlreiche Assistenzsysteme, die die Fahrsicherheit optimieren, wieAnti-Blockiersystem, Antriebsschlupfregelung, elektronischeBremskraftverteilung, Electronic Stability Control, Hill Holder etc.Besonders für kalte Tage - FRANKIA SonderausstattungOft sind es Details, die das Plus an Komfort ausmachen.Winterurlaubern bietet FRANKIA ein Vielzahl an optionalenMöglichkeiten: Dazu gehören unter anderem beheizte Fahrer- undBeifahrersitze, Fußbodenheizung im Sitzgruppenbereich,Frontscheibenheizung bei Integrierten, Teppichboden im Innenraum,DouControl mit EisEx. Das Beste "all-inklusive": Die wichtigstenSonderausstattungen können Reisemobilisten in Kombi kostengünstigdurch die exklusiven FRANKIA Winter-Pakete dazubuchen.Für Wintercamper gilt: Besuchen Sie einen unserer 20 FRANKIAHandelspartner deutschlandweit und lassen Sie sich fachkundig zumThema beraten. 