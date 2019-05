Besonderheiten auf der HIGH END 2019 - Abwechslungsreiches Messeprogramm (FOTO)

Wuppertal (ots) -Vorträge, Informationen und Workshops - Expertisen aus erster HandAuch dieses Jahr können sich die Besucher der HIGH END 2019 erneutauf einen erstklassigen Mix aus zahlreichen Events, vielenMusikdemonstrationen, spannende Vorträge, Präsentationen,Vorführungen und Workshops freuen, die während der Messe stattfindenund mit hochkarätigen Referenten besetzt sind.Wichtige Themen im Überblick:SoundsCleverEine absolute Neuheit ist die Initiative der HIGH END SOCIETY"SoundsClever". Es zeichnet komplette spielfähige Audio-Systeme aus,die eine außergewöhnliche klangliche Performance für weniger als5.000 Euro bieten. Ein musikalisches Erlebnis auch und gerade für denanspruchsvollen Hörer. Während der HIGH END präsentieren verschiedeneProfis der Branche ihren Beitrag zur Initiative der HIGH END SOCIETY.Neben einer Vielzahl von Herstellern und Vertrieben die auf ihreneigenen Ständen/Räumen ihren Beitrag vorführen, gibt es in der Halle1 / Standplatz A15/17, eigens von der HIGH END SOCIETY errichteteHörkabinen, in denen zwei Ausstellerunabhängige Musiksystemepräsentiert werden. Für alle Spezialisten gilt: innerhalb derVorgabe, das am Ende ein Set nicht mehr als 5.000 Euro kosten darf,gibt es keine Einschränkungen. Und so werden die Kombinationen dieganze Bandbreite der Audio-Branche abbilden - entweder striktdigital, anspruchsvoll analog oder beides vereint in einer Kette.Musik grenzenlosRaum K1b (gegenüber von Halle 1)An allen Messetagen von 10.00 bis 18.00 UhrVon vielen Musikliebhabern sehnsüchtig erwartet, finden auch indiesem Jahr wieder Musik-Vorführungen der absoluten Extraklasse imKonferenzraum K1B gegenüber Halle 1 statt.Musik aus allen Stilrichtungen und in allen Formaten - Stereo wieMultikanal - wird den Besuchern in geschlossenen dreißigminütigenVorführungen präsentiert. Die international renommierten TonmeisterJean-Marie Geijsen (Polyhymnia) und Bert van der Wolf (NorthstarRecording) präsentieren die aktuellen Ergebnisse ihrer akribischenaudiophilen Arbeit.Am Samstagnachmittag ist der Hornist und Echopreisträger FelixKlieser zu Gast in Raum K1B. Im Gepäck hat er sein neues Album mitsämtlichen Hornkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart, natürlich auchauf Vinyl. Der bekannte Klassikspezialist Lothar Brandt wird imInterview unter anderem der Frage nachgehen, welchen Stellenwerthochwertige Musikwiedergabe für den klassischen Musiker von heuteeinnimmt. Der Vorführraum K1b wurde zu diesem Zweck mit besondersviel Aufwand akustisch vorbereitet und präpariert, um den Genuss derVorführungen zu gewährleisten, soweit dies im Rahmen einer Messemöglich ist.Vorträge der HIGH END SOCIETY im HIGH END KOLLEG Raum K2A(gegenüber von Halle 1)Das vielseitige Vortragsprogramm im Rahmen des HIGH END KOLLEGlädt zum Lernen und Nachmachen ein. Z.B. die Vorträge von LowBeats"Hifi online vergleichen - der virtuelle Hörraum", "Lautsprecherbesser aufstellen - den Raum verstehen" von Dynaudio oder der Vortragdes erfolgreichen Youtubers Hans Beekhuyzen "A simple two stepapproach on loudspeaker placement" versprechen spannende Inhalte undwertvolle Tipps für alle Messebesucher. Auch bereits bekannte"Überschriften" runden das sehr abwechslungsreiche und informativeVortragsprogramm ab. Eine Übersicht der Themen wird voraussichtlichab Mitte April auf unserer Internetseite unter www.HIGHEND2019.deveröffentlicht. Pressekonferenz und Autogrammstunde mit Steven WilsonDas britische Allround-Talent Steven Wilson ist prominenter Ehrengastund Markenbotschafter der HIGH END 2019.Offizielle Pressekonferenz zur HIGH END 2019 (nur für akkreditierteJournalisten)9. Mai - Beginn um 11.00 UhrRaum K4 (gegenüber von Halle 4)Sonderthemen- Hochwertige Musikwiedergabe aus der Sicht von MusikernBesonderer Gast: Steven Wilson- Dynaudio Unheard auf der HIGH ENDAutogrammstunde mit Steven Wilson:9. Mai 2019 - Beginn um 14.00 UhrFoyer vor Halle 4Mehr Hörtest-Wissen kostenlos auf der HIGH END 2019Auch 2019 werden die Redaktion Stereoplay und der High End Societye.V. wieder eine audiophile Test-CD extra für die Messe produzieren.Die 12 Musikstücke des "HIGH END Hörkurses 2019" demonstrieren diewichtigsten audiophilen Begriffe zur Klangbewertung und kitzelnjeweils in einer Disziplin das Machbare aus jeder Anlage heraus. Mitder CD und einem Messebesuch lässt sich etwas übers Musikhören lernenund das eigene Gehör schulen: In 33 einzelnen Vorträgen geben dieRedakteure von stereoplay einen Kompaktkurs, der Begriffe wieKlangfarbenneutralität, Tiefenstaffelung, Feindynamik undOrtungsschärfe für Einsteiger und Fortgeschrittene erklärt. Mit denMusikbeispielen der CD sind die Redaktionsmitglieder Alexander Rose,Stefan Schickedanz und Andreas Günther sowie Chefredakteur MalteRuhnke zu Gast bei 12 namhaften Ausstellern in den Atrien 3 bzw. 4und nutzen deren Vorführanlagen, um die theoretische Ausführung inder Praxis erlebbar zu machen. Zwei Vorträge hintereinander ergebendabei zusammen einen vollen "Hörkurs". Den "HIGH END Hörkurs"erhalten Besucher vor Ort mit dem Messeguide der Stereoplay(kostenlos solange Vorrat reicht bei allen teilnehmenden Ausstellernoder in Halle 4 beim WEKA Stand.Ehrenpreis für Eva Mair-Holmes und Klaus Voormann10. Mai 2019 - von 15.30 bis 16.00 UhrRaum: K1B im EG des MOC, gegenüber Halle 1Zur HIGH END 2019 präsentiert die HIGH END SOCIETY gemeinsam mitdem "Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK)" das sogenannte"Quartett der Kritiker". In diesem Jahr wird der Ehrenpreis an dieMünchner Musikproduzentin Eva Mair-Holmes sowie den Musiker undGrafikdesigner Klaus Voormann vergeben. Im Anschluß an diePreisverleihung wird Klaus Voormann vor Raum K1B ab 16.00 Uhr eineSignierstunde für seine Fans geben.MQA Live Session mit Ana SilveraMQA wird am 10. Mai um 15.30 Uhr eine MQA Live-Sessionaufzeichnen. Die britische Sängerin und Liedermacherin Ana Silverawird gemeinsam mit dem Kontrabassisten Jasper Høiby (vompreisgekrönten Trio Phronesis) ein Konzert geben. Das Konzert wirdlive gestreamt vom Village Recording Studio in Kopenhagen zu MQA aufder HIGH END. "Atemberaubend ... Silvera mischt Opern- undFolk-Elemente mit magischen Geschichten" The Guardian. WeitereInformationen finden Sie bei MQA auf Facebook.Die App zur HIGH END 2019Die App zur HIGH END 2019 kann ab sofort kostenlos im Google PlayStore oder im App Store von Apple geladen und auch aktualisiertwerden. Mit der HIGH END App haben die Besucher alle wichtigenInformationen rund um die Messe auf ihrem Smartphone.Start-ups - innovative Existenzgründer präsentieren sich Halle 4 -Stand T11Mit der "Newcomer-Area" hat die HIGH END eine Bühne füraufstrebende Start-up´s entwickelt. Sechs Unternehmen aus Europademonstrieren hier auf einem Gemeinschaftsstand geballt undkostenfrei ihre Innovationskraft. In diesem Jahr wurden aus vielenBewerbungen insgesamt sechs Startup-Unternehmen aus vier Ländernausgewählt. Die Angebots-Bandbreite reicht vom "pfiffigen" Tool fürden Plattenspieler (Mind-Pop Revolution ), individuell gefertigteRöhrenverstärker (Röhrenschmiede & Hartlab), Lautsprecher imaußergewöhnlichen Gewand (Deeptime), kraftvollen Subwoofern inoffenen Gehäusen (ModalAkustik) bis hin zum audiophilenKomplettsystem (LaMusika).FAKTENMesse: HIGH END® 2019 DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSEOrt: MOC München - Lilienthalallee 4080939 München-FreimannTermin:9. Mai - 12. Mai 2019Fachbesuchertag:Donnerstag, 9. Mai 2019(nur mit Vorabregistrierung)Öffnungszeiten:9.5.2019: 09.00 - 19.00 Uhr10.5. + 11.5.2019: 10.00 - 18.00 Uhr12.5.2019: 10.00 - 16.00 UhrPreis für Fachbesucher:25,00 EUR bei Vorabregistrierung(gültig für alle Tage)Preis für Publikum:15,00 EUR / Tagesticket(gültig Freitag oder Samstag)25,00 EUR/ 3-Tagesticket(gültig Freitag bis Sonntag)5,00 EUR/Sonntagsticket(gültig nur Sonntag)Veranstalter:HIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 (202) 70 20 22E-Mail: info@HighEndSociety.dewww.HighEndSociety.dePressekontakt:Diana KösterkampPresse- und Öffentlichkeitsarbeitder HIGH END SOCIETYE-Mail: koesterkamp@HighEndSociety.deOriginal-Content von: HIGH END SOCIETY SERVICE GmbH, übermittelt durch news aktuell