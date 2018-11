Besonderer Service: C&A sagt wieder Ja zur D-Mark - und zum Euro (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Deutschen hüten wahre Schätze in ihren Heimen. Nach Angabender Deutschen Bundesbank liegen auch mehr als 16 Jahre nachEinführung des Euro noch über 12 Milliarden Deutsche Mark (DM) inSchubladen, Schränken und Schatullen. Vielen Menschen ist es jedochzu mühselig, die einst "harte deutsche Währung" zu der Bundesbank zubringen. C&A bietet daher einen ganz besonderen Service an. DieProdukte des Modehauses können ab sofort in DM bezahlt werden. Unddamit die Preise ein bisschen an D-Mark-Zeiten erinnern, gibt es beimEinkauf noch einen Gutschein für die nächste Shopping-Tour obendrauf.Zwar ist die Deutsche Mark kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr.Dennoch hat der Gesetzgeber damals entschieden, dass Münzen undScheine zeitlich unbegrenzt in Euro umgetauscht werden können. Auchder Wechselkurs wurde festgelegt. Für einen Euro muss man rund 1,96DM hergeben."Wer mit seinen D-Mark-Ersparnissen bei uns einkauft, spart sichden Weg zu der Bundesbank und erhält zusätzlich noch einenEinkaufsgutschein über 20 Prozent", erläutert C&A-DeutschlandchefMohamed Bouyaala die originelle Marketing-Aktion. "Viele Menschenwerden erstaunt sein, was man bei C&A auch heute noch für dieungenutzten Geldreserven bekommt."Die technische Umsetzung stellt für den Modehändler kein Problemdar. Die Computerkassen können so programmiert werden, dass derWechselkurs automatisch umgerechnet wird. Wer bei dem Einkauf aufeinen Glückspfennig hofft, wird allerdings enttäuscht. Das Rückgeldwird ganz zeitgemäß in Euro ausgezahlt.Über C&A EuropaMit rund 1.500 Filialen in 18 europäischen Ländern und mehr als35.000 Mitarbeitern ist C&A eines der führendenModehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zweiMillionen Besucher in seinen Filialen und bietet Mode in guterQualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zuden europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und Chinapräsent.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.comPressekontakt:C&A EuropeWanheimer Straße 7040468 DüsseldorfThorsten RolfesHead of Corporate Communications C&A EuropeTel.: 0049 (0) 211 9872 - 2749Fax: 0049 (0) 211 9872 - 4466E-mail: thorsten.rolfes@canda.comOriginal-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell