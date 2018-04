Besondere Weine auf der WEINmesse berlin entdecken

Berlin (ots) - Gereifte Weine, orange wines, Eisweine - es gibtviele Variationen dessen, was ein Winzer aus Trauben machen kann.Weine können exklusiv sein, weil sie nur aus besonders hochwertigemTraubengut erzeugt werden und sie daher lagerfähig sind. Sie könnentrendig sein, weil es eine Mode ist, Weine spontan vergären zulassen. Sie können hocharomatisch sein, wenn die Trauben im Wintergeerntet und so noch konzentriertere Geschmacksnoten hervorbringen.Viele dieser besonderen Spielarten des Weins werden die Ausstellerwährend der WEINmesse berlin vom 4. bis 6. Mai unter dem Funkturm zumVerkosten und Erwerb anbieten.Gran Reserva, Großes Gewächs, Grand Cru - das sind die Namen vonSpitzenweinen, die nur in sehr guten Jahren erzeugt werden. SpanischeGran Reserva sind meist Rotweine, die fünf Jahre lang reifen, bevorsie zum Verkauf freigegeben werden. Sie sind sanft, es treten Aromenwie Leder, Tabak und getrocknete Früchte hervor. Oft erreichen dieseWeine erst nach Jahrzehnten ihren Geschmackshöhepunkt. AusDeutschland kommen die Großen oder Ersten Gewächse. Sie können nuraus Lesegut mit geringem Ertrag pro Hektar erzeugt werden, dasausschließlich von Hand geerntet wird. Häufig sind das Spätburgunder,die nach konzentrierten Waldbeeren, Schwarztee und Süßkirscheschmecken. Oder Rieslinge, die Aromen von Mirabelle, Pfirsich,Zitrone und Salz aufweisen. Die Pendants hierzu sind diefranzösischen Grand Cru. Etwa aus der Region Saint Emilion inBordeaux kommen Cuvées aus Merlot- und Cabernet Sauvignon-Trauben,die im Laufe der Jahrzehnte Aromen von Mokka und Karamell, aber auchMuskat und Kardamom entwickeln können.Seit einigen Jahren sorgen orange wines für Bewegung in derWeinwelt. Hierbei handelt es sich meist um Weißweine, die während derGärung teils über Monate mit den Beerenschalen und Kernen in Kontaktbleiben, wie es bei Rotweinen der Fall ist - im Gegensatz zu Tagen,wie bei herkömmlich erzeugten Weißweinen. Es sind also Weiße mit derSeele eines Rotweines. Konservierungsmittel werden dem Wein nichtzugefügt. Sie sind trüb, leicht Orange gefärbt und schmecken kräftignach Trockenfrüchten, Sherry und Salz. Die Meinungen der Kritikerüber diese naturähnlichen Weine reichen von kalter Ablehnung bis zuLobgesängen in den höchsten Tönen.Eisweine werden besonders heiß diskutiert, denn die Winzer pokernhier mit der Natur: Die Trauben müssen bei mindestens minus siebenGrad Celsius gefroren geerntet und sofort danach im Weingut gepresstwerden, denn bei diesen Temperaturen bindet der Zucker dieFruchtsäuren ohne das kristallisierte Wasser. Das Resultat sindhöchstkonzentrierte, sehr süße Weine, die als Gegengewicht einekräftige, hocharomatische Säure aufweisen. Es bleibt aber das Risiko,die gesamte Ernte im Januar oder Februar zu verlieren, wenn es nichtkalt genug wird. Diese höchst begehrten Weine, meist Rieslinge,werden nur in wenigen Jahren in Deutschland, Luxemburg, Österreichund Kanada erzeugt. Die Raritäten gelten als eine der begehrtestenSüßweine der Welt. Um sich selbst eine Meinung zu all diesen Weinenbilden zu können, bleibt den Besuchern nur ein Gang über dieWEINmesse berlin - quasi als Bildungsauftrag.BesucherinformationenVeranstaltungsort:Messe Berlin, Messegelände Berlin, Eingang NordVeranstaltungsdatum:4. - 6. Mai 2018Fr., Sa.: 14.00 - 21.00 UhrSo.: 13.00 - 20.00 UhrEintrittskarten:17,00 EUR pro PersonFachbesucher: freier Eintritt(Anmeldung erforderlich)Zutritt ab 18 Jahren(in Begleitung Erziehungsberechtigter ab 16 Jahren)Pressekontakt:WEINmesse berlinDaniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell