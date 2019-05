Besondere Fachkompetenz und hohe Ergebnisqualität / Urologie der Stadtklinik Bad Tölz zum Asklepios Center of Excellence ernannt (FOTO)

Bad Tölz (ots) -Die Urologie der Stadtklinik Bad Tölz wurde vom Vorstand derAsklepios Gruppe zum "Asklepios Center of Excellence Urologie BadTölz" ernannt. Damit zeichnet Asklepios das Team der Urologie für dieFachkompetenz und die hervorragende Ergebnisqualität aus, die sichauch in der Zufriedenheit der Patienten widerspiegelt.Als einer der größten Klinikbetreiber Deutschlands und Europas hatAsklepios eine besondere Verantwortung für höchste Standards in derPatientenversorgung. Um die Qualität weiter zu verbessern, bautAsklepios bundesweit medizinische Hochleistungszentren auf. "Die'Asklepios Centers of Excellence' zeichnen sich durch eine besondereReputation und Erfahrung der Ärzte und Pflegekräfte sowie eine hoheErgebnisqualität und Patientennachfrage, oft verbunden mit einerSpezialisierung auf die Behandlung bestimmter Erkrankungen, aus.Diese Voraussetzungen erfüllt das Center of Excellence Urologie BadTölz mit Bravour", betont Prof. Dr. Christoph U. Herborn, ChiefMedical Officer (CMO) und Mitglied des Vorstandes der AsklepiosKliniken GmbH & Co. KGaA. "Das Ziel, in Bad Tölz einExzellenz-Zentrum für Urologie mit einer Strahlkraft für ganz Bayernund darüber hinaus aufzubauen, haben wir in den vergangenen Jahrenkonsequent verfolgt. Dass dies nun geklappt hat, freut mich sehr undist ein Verdienst aller Beteiligter, aber in erster Linie natürlichvon Chefarzt Prof. Dr. med. Roman Ganzer und seinem Team", ergänztder Asklepios Regionalgeschäftsführer Bayern, Dr. Joachim Ramming.High-Tech Medizin und HerzlichkeitIn dem nach modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Center ofExcellence Urologie Bad Tölz wird die gesamte Bandbreite desurologischen Behandlungsspektrums abgedeckt. Die Schwerpunkte liegenauf der minimal-invasiven Chirurgie mit dem "da Vinci"OP-Roboter-System und der 3D-Laparoskopie, womit eine Vielzahl anonkologischen und rekonstruktiven Operationen angeboten wird. Einweiterer Fokus liegt auf der optimierten Prostatakrebsdiagnostikmittels MRT/Ultraschallfusionsbiopsie und der fokalen Therapie desProstatakarzinoms. Neben hochmoderner Medizin wird zudem größter Wertauf gut organisierte Abläufe sowie Herzlichkeit undpatientenorientiertes Handeln gelegt. "Wir sind sehr stolz, dass dieUrologie der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz nun vom Konzernvorstandals erste urologische Abteilung der Asklepios Gruppe zum "Center ofExcellence" ernannt wurde. Mit dieser Auszeichnung honoriert dasGremium die hervorragende Arbeit, die die Urologie und alle darüberhinaus an der Versorgung unserer urologischen Patientinnenbeteiligten Kollegen jeden Tag leisten. Dafür möchte ich michherzlich beim gesamten Team der Urologie und allen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz bedanken", betontder Geschäftsführer der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz, JohannBachmeyer. "Diese Auszeichnung ist eine große Ehre und das Ergebniseiner sehr guten berufsgruppenübergreifenden Teamarbeit innerhalb derKlinik und mit den niedergelassenen Urologen und Hausärzten derRegion. Dafür ein großes Dankeschön", so Prof. Dr. med. Roman Ganzer,Chefarzt des Asklepios Center of Excellence Urologie Bad Tölz.Über die Asklepios Stadtklinik Bad TölzDie Asklepios Stadtklinik Bad Tölz ist ein Krankenhaus der Grund-und Regelversorgung mit 270 Betten rund 50 Kilometer südlich vonMünchen. Die Klinik verfügt über die Hauptabteilungen fürAkutgeriatrie, Anästhesie und Intensivmedizin, Chirurgie,Gefäßchirurgie, Innere Medizin mit Kardiologie und Gastroenterologie,Neurologie mit Stroke-Unit und Neurologischer Frührehabilitation,Orthopädie und Unfallchirurgie/Sportorthopädie, Urologie sowie dieBelegabteilungen für Gynäkologie und HNO-Heilkunde. Am Klinikstandortbefinden sich weiterhin eine Klinik für neurologische Rehabilitationund eine interdisziplinäre Privatklinik. Die Klinik ist akademischesLehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München und derTechnischen Universität München und vom TÜV Süd nach DIN ISOzertifiziert.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell