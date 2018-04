Besondere Ehrung für den Dreiklang im Qualitätsjournalismus - Deutscher Volkshochschul-Verband zeichnet Inge von Bönninghausen, Gert Scobel und Armin Wolf aus

Bonn / Marl (ots) - Bei der Verleihung des 54. Grimme-Preises gehtdie Besondere Ehrung des Preisstifters an drei herausragendePersönlichkeiten im deutschsprachigen Fernsehjournalismus: Inge vonBönninghausen, Gert Scobel und Armin Wolf. "Der DeutscheVolkshochschul-Verband (DVV) setzt damit in Zeiten einer sich ständigverändernden öffentlichen Informations- und Diskussionskultur, diegeprägt ist durch vermeintlich große Transparenz und gleichzeitigauch Anonymität im Internet, ein deutliches Zeichen fürQualitätsjournalismus", sagt DVV-Präsidentin und Laudatorin AnnegretKramp-Karrenbauer.Die Besondere Ehrung geht damit zugleich an drei Personen, die fürdrei zentrale Leitmotive im Journalismus stehen: Aufklärung,gesellschaftliche Emanzipation und Stärkung der Urteilskraft. "Diedrei Geehrten nutzen das Massenmedium Fernsehen in vorbildlicherWeise, um den demokratischen Meinungsbildungsprozess in derGesellschaft zu stärken", betont der DVV.Inge von Bönninghausen wird als Vorreiterin vonGendergerechtigkeit im Fernsehen geehrt, die - auch gegen Widerstände- neue Maßstäbe für die Darstellung der Lebenswirklichkeit von Frauenin den Medien gesetzt habe, so der DVV. Bönninghausen hatte 1980 alsRedakteurin beim WDR die Sendung "Frauen-Fragen" eingeführt, unterdem Titel "frau tv" heute das älteste und mittlerweile einzigeFrauenmagazin im deutschen Fernsehen. Für Inge von Bönninghausen istdie Besondere Ehrung "die größte und schönste Überraschung":"Fernsehen war für mich ganz eindeutig, wie Journalismus überhaupt,ein aufklärerisches Instrument. Und das Aufklärerische war meineMotivation, immer."Mit Gert Scobel ehrt der DVV einen Journalisten, der wie kaum einzweiter für den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und medialerVermittlung steht. "Gerade weil wissenschaftliche Erkenntnisse undFakten zunehmend weniger Beachtung finden und stattdessen 'gefühlteWahrheiten' als Argumentationsgrundlage dienen, istWissenschaftsjournalismus, wie ihn Gert Scobel prägt, wichtiger dennje", heißt es in der Begründung. Dies stelle Scobel aktuellwöchentlich in seiner Sendung "scobel" bei 3sat unter Beweis. "In allmeinen Sendungen geht es darum, unsere komplexe Welt zu verstehen",sagt der Preisträger. Er will damit auch "Herzensbildung" fördern:"Letztendlich geht es beim Wissen um unser Zusammenleben - gleich obwir künstliche Intelligenz oder Zellteilung zum Thema haben. Am Endesteht doch die Frage: Wie gehen wir in Zukunft miteinander um?"Armin Wolf erhält die Besondere Ehrung für seine Arbeit alsstellvertretender Chefredakteur der Fernsehinformation beimÖsterreichischen Rundfunk (ORF) und als Moderator desNachrichtenmagazins ZiB2, das bei 3sat zu empfangen ist. "Armin Wolfbeweist immer wieder aufs Neue, wie man journalistisch mitVereinfachung und Populismus umgeht: präzise, unnachgiebig,unerschrocken, analytisch, leidenschaftlich, aber nicht von eigenenGefühlen hingerissen", begründet der DVV. Armin Wolf sieht sich alsJournalist vor allem der Wächter-Rolle verpflichtet. Er will dieZuschauerinnen und Zuschauer dabei unterstützen, qualifizierter amdemokratischen Diskurs teilzunehmen: "Wir müssen versuchen, soseriös, so klug und so interessant wie möglich über Politik zuinformieren."Die Preisträgerin und die Preisträger werden ihre Ehrung am 13.April 2018 bei der Verleihung der 54. Grimme-Preise entgegennehmen.Die Besondere Ehrung im Rahmen des Grimme-Preises wird vom Stifterder Fernsehauszeichnung, dem Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV),verliehen. Mit ihr werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich inherausragender Weise um das Fernsehen verdient gemacht haben.Pressekontakt:Simone Kaucher, PressesprecherinObere Wilhelmstr. 32, 53225 BonnTel. 0228 / 975 69 - 11E-Mail: kaucher@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell