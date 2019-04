Besondere Aktion von Sky und ARD: Revierderby Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 am 27. April 2019 live im Ersten

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

München (ots) - Eine besondere Aktion von Sky und der ARD für alleFußballfans in Deutschland ist geplant. Am 31. Spieltag und damit inder Endphase der Saison 2018/19 wird Das Erste einFußball-Bundesliga-Highlight live zeigen: Borussia Dortmund gegen denFC Schalke 04 am 27. April 2019 um 15:30 Uhr. Darauf verständigtensich die ARD und Sky Ende vergangener Woche. Sky und Das Erste werdendas Live-Spiel parallel übertragen.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Es ist toll für alle Fansder Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saisonnoch so eine Top-Begegnung live übertragen können. Die Tabelle ist imMoment so spannend wie schon lange nicht mehr, an der Spitze gibt esein ständiges Auf und Ab und auch sonst geht es heftig um die bestenPlätze. Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer einspannungsgeladenes Aufeinandertreffen."Dr. Holger Ensslin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution von Sky Deutschland: "Um die Aufmerksamkeit für unsereBundesliga-Berichterstattung noch weiter zu steigern, haben wir unsentschieden, auch der ARD die Live-Übertragung des RevierderbysDortmund gegen Schalke zu ermöglichen. Durch diese Kooperation mitder reichweitenstarken ARD unterstreichen wir unsereProgrammkompetenz als langjähriger Partner des deutschen Fußballs undmachen das Spiel zudem einem noch größeren TV-Publikum zugänglich."Sky beginnt seine Berichterstattung am Samstag, 27. April 2019 um14:00 Uhr, im Ersten meldet sich ARD-Moderator Alexander Bommes liveab ca. 15:05 Uhr aus Dortmund. Begleitet wird er dabei vonSky-Experte Christoph Metzelder, der als Gesprächsgast der ARD vorOrt ist. Metzelder hat in seiner aktiven Karriere sowohl bei Dortmundals auch bei Schalke gespielt und kennt deshalb die große Bedeutungdes Derbys aus eigener Erfahrung. Reporter der Partie ist SteffenSimon. Neben der Übertragung im Ersten wird Sky die Partie weiterhinals Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz im Programm haben.Sendezeit:Samstag, 27. April 2019Sportschau15:05-17:50 UhrFußball-BundesligaBorussia Dortmund - FC Schalke 04Reporter: Steffen SimonModeration: Alexander BommesÜbertragung aus DortmundPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell