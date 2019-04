Beschwingt in den Mai: Aussicht auf 77 Millionen Euro / Nächste Eurojackpot-Ziehung am Freitag lockt mit hoher Gewinnsumme (FOTO)

Münster (ots) -Der Traum vom großen Millionengewinn geht auch diese Woche weiter.Wird der Mai zum Glücksmonat? Mit einem Tipp für die kommende Ziehungder Lotterie Eurojackpot im Portemonnaie schafft man die bestenVoraussetzungen. Die Hoffnung auf einen Jackpotgewinn von rund 77Millionen Euro lässt das zu, denn um diese Summe geht es am kommendenFreitag (3. Mai) bei der Lotterie Eurojackpot.Bei der letzten Ziehung am 26. April wurden die Gewinnzahlen 1, 6,11, 17 und 38 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 8 ermittelt. EinSpielteilnehmer aus Bayern konnte als Einziger die zweiteGewinnklasse treffen und wurde dadurch zum zweifachen Millionär.Seine exakte Gewinnsumme lautet: 2.301.093,30 Euro. Seit Start derLotterie Eurojackpot im Jahr 2012 ist es der 16. Millionengewinn imFreistaat.In der dritten Gewinnklasse konnten sich gleich achtSpielteilnehmer über einen Großgewinn im sechsstelligen Bereichfreuen. Hier gingen jeweils 101.518,80 Euro nach Bayern (3 x),Dänemark (ebenfalls 3 x), Niederlande und Polen.Wer den 77-Millionen-Jackpot knacken möchte, kann seinenGlückstipp in einer Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.deabgeben.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell