Beschwerden beim Radfahren sind vermeidbar / Radeln ist gesund, wenn das Velo richtig eingestellt ist - Bike-Fitting-Experte klärt Irrtümer auf (FOTO)

Oldenburg (ots) -Die Sonne wärmt schon kräftig, die ersten Pflanzen blühen. Zeitfür eine Radtour in die Natur. Doch nach der ersten halben Stunde istder Spaß für viele Radler vorbei: Der Po kneift, die Schulterschmerzt oder die Finger schlafen ein. Ein Großteil dieserBeschwerden lässt sich mit der richtigen Einstellung des Fahrradsvermeiden, sagt der Bike-Fitting-Experte Dr. Kim Tofaute aus Koblenz.Vielfach seien Sattel und Lenker schlicht falsch eingestellt oder derRadler fahre mit zu viel Kraftaufwand, weiß der Sportwissenschaftlervon der Initiative Gesundes Radfahren.Häufigstes Missverständnis bei Radlern: Der Sattel muss soeingestellt sein, dass die Füße den Boden vollständig berührenkönnen. "Das ist falsch", sagt Tofaute. Der Sattel sitze in diesemFall zu tief; Kniebeschwerden seien ohne Korrektur programmiert. Auchdas Argument, nur so sei der Stand etwa an der Ampel sicher, seiUnsinn. Einen sicheren Stand erreiche der Fahrer mit dem Rad eh nurdann, wenn er absteige.Ein anderes Fehlverhalten, das dauerhaft Beschwerden mit sichbringt: Viele Radfahrer nutzen die Gangschaltung kaum und fahren mithohem Gang - aber dafür mit niedriger Trittfrequenz. Tofaute rät:Immer in einem niedrigen Gang anfahren und auch bei kleinenSteigungen bereits herunterschalten. Das schone die Kniegelenke undkoste weitaus weniger Kraft.Zudem sollten Radfahrer auf die richtige Kleidung und das richtigeSchuhwerk achten. Breite Sportschuhe mit Profil und Hosen, die keineeng anliegenden Nähte hätten, seien hilfreich.Tofaute rät besonders ungeübten Radfahrern dazu, ihr Fahrrad vombiometrisch geschulten Fachhändler einstellen zu lassen und sounnötigen Beschwerden vorzubeugen. Denn die richtige Einstellunghänge nicht nur mit dem Sattel zusammen. Tofaute spricht vommagischen Dreieck aus Sattel, Lenker und Pedalen. Wer beispielsweiseden Sattel höher stelle, verändere auch die Entfernung zum Lenker.Beim Fahrradkauf sollten Hobby-Radler darauf achten, dass das Radeinen winkelverstellbaren Vorbau und ergonomische Griffe hat. SolcheGriffe beugen einer weiteren sehr lästigen Beschwerde vor: taubeFinger beim Radfahren.Beim Sattel ist nicht immer der breiteste auch der gemütlichste.Vielmehr komme es bei jedem Fahrer auf den Abstand der Sitzknochenan. Ein guter Fachhändler misst laut Tofaute daher neben derKörpergröße und der Beinlänge auch diesen Abstand und wählt dann denpassenden Sattel aus. Zudem lasse er den Kunden auch eine längereProbefahrt machen.Über die Initiative Gesundes RadfahrenDie Initiative Gesundes Radfahren wurde vom Bike-Fitting- undErgonomieexperten Dr. Kim Tofaute und dem norddeutschenFahrradhersteller Lehmkuhl gegründet. Ziel ist die Aufklärung vonFachhändlern und Radfahrern über die richtige Einstellung des Radesund die Vermeidung von Beschwerden. www.gesundes-radfahren.dePressekontakt:Stefan FreiwaldFreiwald KommunikationMobil: 0179-1058253E-Mail: freiwald@freiwald-kommunikation.deOriginal-Content von: FAMO, übermittelt durch news aktuell