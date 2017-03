Beschränkung des Versandhandels auf rezeptfreie Arzneimittel bleibt alternativlos (FOTO)

Berlin (ots) -Im Zuge der andauernden öffentlichen Debatte um die Sicherung undStärkung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung habenDeutschlands Apotheken ihre Forderung nach einer Rückführung desVersandhandels mit Arzneimitteln auf nicht verschreibungspflichtigePräparate erneuert. ABDA-Präsident Friedemann Schmidt forderte diePolitik auf, zügig zu handeln: "Alle Parteien haben dringendenHandlungsbedarf konstatiert. Keine Partei hat eine tragfähigeAlternative zum vorliegenden Gesetzentwurf desBundesgesundheitsministeriums präsentiert. Also wird es Zeit, denEntwurf umzusetzen."Den Vorschlag einzelner SPD-Parlamentarier, nach der Aufhebung derArzneimittelpreisbindung für ausländische Versandanbieter nun auchinländischen Apotheken die Vergabe von Boni zu erlauben, bewerteteSchmidt überaus kritisch: "Diese Idee ist ebenso untauglich wiegefährlich. Erstens kann sie die Wettbewerbsvorteile ausländischerAnbieter nicht neutralisieren, denn die müssen sich lautEuGH-Entscheidung ohnehin nicht mehr an die Arzneimittelpreisbindunghalten, egal ob man sie nun modifiziert oder nicht. Zweitens würdesich damit die Wettbewerbssituation sogar weiter verschärfen, weilPräsenzapotheken dann auch durch inländische Versandkonkurrenz umsoschneller in eine Rabattschlacht gezwungen würden. Da gießt man Ölins Feuer statt zu löschen. Wer diese Idee propagiert, willoffensichtlich das bewährte System der Arzneimittelversorgung inDeutschland schleifen."Auch unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten sei derSPD-Vorschlag kontraproduktiv: "In Deutschland arbeiten 150.000Menschen in Apotheken. Apotheken sind gerade in kleineren Gemeindenwichtige Gewerbesteuerzahler. Da kann man doch keine 'lex specialis'für das Wohlergehen einzelner Großunternehmen jenseits der grünenGrenze machen, die bei uns weder Arbeitsplätze schaffen noch Steuernauf ihre Gewinne bezahlen, sondern einfach GKV-Beitragsmittel insAusland abziehen."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell