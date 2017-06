"Beschränktes" Verhalten kann tödlich sein / DVR gibt Tipps zur Sicherheit an Bahnübergängen (FOTO)

Bonn (ots) -In Deutschland gibt es rund 17.500 Bahnübergänge. Das Warten aufden herannahenden Zug kann richtig unangenehm sein, besonders wennman in Eile ist. Vor allem bei Übergängen, bei denen es keine oderlediglich sogenannte Halbschranken gibt, mag es verlockend sein, sichtrotz vorhandener Lichtzeichen vorbei zu mogeln. Das kann tödlicheFolgen haben, darauf weist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)hin. 2015 gab es nach Auskunft der Deutschen Bahn über 150 Unfälle anBahnübergängen. Dabei kamen 35 Menschen ums Leben. In neun von zehnFällen ist es menschliches Fehlverhalten, das die Unfälle verursacht.Aus Leichtsinn missachten manche Fahrer und Fahrerinnen dieWarnsignale. Oft ist es aber auch Unwissen. Dabei ist es doch ganzeinfach. Das Andreaskreuz signalisiert: Züge haben absolute Vorfahrt.Dies gilt auch dann, wenn es keine Schranken oder Lichtzeichen gibt.Wenn sich eine Schranke schließt oder bereits unten ist, heißt das injedem Fall: warten. Auch rotes oder gelbes Licht sowie Blinkleuchtenbedeuten: anhalten! Weiterfahren darf man erst, wenn die Lichter aussind und - falls vorhanden - die Schranken wieder vollständiggeöffnet sind.Züge haben wegen ihrer großen Masse und der hohenGeschwindigkeiten einen sehr viel längeren Bremsweg als ein Pkw. Biszu 1.000 Meter benötigt etwa ein 100 km/h schneller Reisezug zumAnhalten. Sven Rademacher vom DVR gibt Autofahrerinnen undAutofahrern wichtige Tipps für das Verhalten an Bahnübergängen: "Esist wichtig, sich Bahnübergängen langsam zu nähern und immerbremsbereit zu sein. Die Schienen sollte man zügig überqueren, aberstets mit eventuellen Bodenwellen rechnen." Auf das Funktionieren vonSchranken und Signaleinrichtungen sollten sich Verkehrsteilnehmernicht unbedingt verlassen. Technische Defekte oder Fehlbedienungseien zwar extrem selten, könnten aber nie vollständig ausgeschlossenwerden.Bahnübergänge werden bereits im Vorfeld angekündigt: Eindreieckiges Gefahrzeichen, auf dem ein Zug abgebildet ist, weist aufden Bahnübergang hin. Die Entfernung zum Bahnübergang wird durchWarnbaken angegeben: 240 Meter vor dem Bahnübergang steht eine Bakemit drei Querstreifen, 160 Meter und 80 Meter vor dem Übergang folgenweitere Baken mit zwei beziehungsweise einem Streifen. In einerEntfernung von 240 Metern vor dem Bahnübergang bis hinter dem letztenGleis ist das Überholen grundsätzlich verboten.Falsches Verhalten an Bahnübergängen kann nicht nur gefährlichsein, sondern auch Geld kosten. Der DVR weist darauf hin, dass dasMissachten eines roten oder gelben Lichtzeichens oder Blinklichts miteinem Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkten im FlensburgerFahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot bestraft werden kann.Die Slalomfahrt durch geschlossene Halbschranken kann ein Bußgeld inHöhe von 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zur Folgehaben. Im Falle eines Unfalls kann es sogar das Leben kosten. Hinzukommt, dass ein Fahrer, der sich verbotenerweise durchschlängelt,andere zur Nachahmung seines gefährlichen Verhaltens verleiten kann.Es ist also in jedem Fall besser, zu warten.Abdruck honorarfrei, wir bitten um ein Belegexemplar.Pressekontakt:Sven RademacherPressesprecher/Chefredakteur DVR-reportDeutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR)German Road Safety CouncilAuguststraße 2953229 BonnTelefon: +49 (0)228 4 00 01-72Telefax: +49 (0)228 4 00 01-67eMail SRademacher@dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell