Mainz (ots) -1. Der Fernsehrat nimmt das Schreiben des Intendanten vom 16.03.2018zum Sachstand der Länder-AG "Auftrag und Strukturoptimierung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks" zur Kenntnis.2. Der Fernsehrat bekräftigt seinen Beschluss vom 29.09.2017. DerFernsehrat erwartet, dass das ZDF auch weiterhin keine Vorschläge zurBeschränkung seines Programmangebotes macht.3. Der Fernsehrat wendet sich gegen eine auf Kosten beschränkteBewertung des öffentlich-rechtlichen Angebotes. In gleichem Maße sindProgrammqualität, Vielfalt und die Akzeptanz der Angebote bei denBeitragszahlerinnen und -zahlern in eine Beurteilung einzubeziehen.4. Der Fernsehrat hält es für zwingend, dass das ZDF seinenProgrammauftrag auch in der digitalen Welt erfüllt. Deshalb ist derjetzige Zeitpunkt nicht geeignet, die Arbeit des Senders mit weiterenEinsparerwartungen zu belasten. In diesem Zusammenhang stellen derPersonalabbau der vergangenen Jahre und eine Überalterung derBelegschaft erhebliche Herausforderungen dar. Der Fernsehrat erachtetinsofern bereits die Umsetzung der den Ländern vom ZDF vorgelegtenSparmaßnahmen für ambitioniert.5. Der Fernsehrat unterstützt den Intendanten in seiner Forderung,zum staatsvertraglich geregelten KEF-Verfahren zurückzukehren.