Beschluss der Synode der EKD zum Kirchenasyl

Hannover (ots) - Die Synode hat sich auf ihrer laufenden Tagung inWürzburg am heutigen Mittwoch (14. November) zur Kirchenasylpraxisgeäußert.Sie bittet den Rat der EKD, Gespräche mit dem Bundesministeriumdes Innern (BMI) und mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF) mit dem Ziel zu führen, zukünftig wieder im Sinne derursprünglichen Absprache zu verfahren.Dazu gehört insbesondere, dass seitens des BAMF der direkteKontakt zu den kirchlichen Ansprechpartnern wieder gesucht wird, dieDossiers nicht allein formal, sondern unter dem Gesichtspunkt dergeschilderten besonderen humanitären Härte im Einzelfall beurteiltwerden sowie angemessene Fristen für die Begründung der besonderenhumanitären Härte im Einzelfall eingeräumt werden.Darüber hinaus soll gegenüber den zuständigen Stellen deutlichdarauf hingewiesen werden, dass die EKD die Verlängerung derÜberstellungsfrist für Schutzsuchende im Kirchenasyl, derenAufenthaltsort bekannt ist, auf 18 Monate für rechtswidrig hält.Würzburg, 14. November 2018Pressestelle der EKDKerstin KippÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat undKirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom11. bis 14. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKDbesteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben derSynode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zuFragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKDdurch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch denHaushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vomPräsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie istzugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender desRates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD istdie Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und uniertenLandeskirchen. 21,5 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der 13.900 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell