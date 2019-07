Beschimpft und beleidigt: Jeder dritte junge Mensch unter 30 wird im Netz beschimpft (FOTO)

Hamburg (ots) -Umfrage im Auftrag von Generali zeigt: 90 Prozent derInternetnutzer finden, dass der Umgang im Netz grundsätzlichrespektloser ist- Gerade junge Menschen erleben häufiger Beleidigungen im Netz- Fehlendes Rechtswissen: Jeder Dritte denkt, man dürfe ungestraftseine Zustimmung zu Beleidigungen im Netz abgebenDass im Internet mitunter ein rauer Umgangston herrscht, ist keineNeuheit und immer häufiger beobachten Nutzer Hasskommentare undHassreden im Netz. Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag desGenerali Rechtsschutzversicherers Advocard bestätigt die Wahrnehmungzunehmender Respektlosigkeit in der digitalen Welt, die vor allem inder Anonymität und dem fehlenden persönlichen Kontakt begründetliegt. Wie sehr Internetuser von Beleidigungen betroffen sind undwelche Rechte Opfer haben, zeigt nun der zweite Teil der Serie imAuftrag von Advocard, dem Rechtsschutzversicherer der Generali inDeutschland.PÖBELKOMMENTARE IM NETZ SIND KEINE SELTENHEITZwei Drittel aller Befragten (65 Prozent) haben bereitswahrgenommen, dass eine andere Person im Internet beschimpft oderbeleidigt wurde. Die überwiegende Mehrheit (57 Prozent) hat diessogar schon mehrfach beobachtet. Besonders häufig werden solcheKommentare von den 18- bis 29-Jährigen (83 Prozent) und denmännlichen Internetnutzern (72 Prozent vs. 58 Prozent Frauen)wahrgenommen. Selbst im Internet beleidigt oder beschimpft wurden inder Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen 36 Prozent und bei den 30-bis 44-Jährigen ist fast ein Viertel betroffen. Peter Stahl,Vorstandssprecher bei Advocard, dem Rechtsschutzversicherer derGenerali in Deutschland: "Beschimpfungen im Netz scheinen inzwischenzum Alltag zu gehören. Die hohe Anonymität, die räumliche Distanz undgeringe Hemmschwellen tragen wahrscheinlich dazu bei, dass dieserKanal immer öfter zum Frustabbau genutzt wird und die Grenze zwischeneiner kritischen Meinungsäußerung und einer tatsächlichen Beleidigunghäufiger überschritten wird."Die Psychologin Dr. Eva Wlodarek bestätigt diese Aussage undergänzt: "Die normalerweise vorhandene Empathie ist im Netz geringer,da wir die direkte Reaktion des Gegenübers nicht sehen. Richtiggefährlich wird es, wenn der Streit eskaliert und es zuVerleumdungen, Hetze und Drohungen kommt. Dabei handelt es sich umTaten, die durchaus zur Anzeige gebracht und juristisch verfolgtwerden können."DAS KANN SCHNELL GEHEN: FALSCHES VERHALTEN IM NETZDie Mehrheit der Internetnutzer weiß zwar generell, was im Netzrechtens ist - aber viele Akteure sind dann doch auf dem Holzweg. Sosind durchschnittlich 33 Prozent der Internetuser fälschlicherweiseder Meinung, dass sie im Netz einfach ungestraft ihre Zustimmung zueiner beleidigenden Äußerung ausdrücken dürfen. Die 30- bis44-Jährigen liegen hier mit 39 Prozent sogar deutlich über demDurchschnitt. "Dass diese Menschen sich damit auf rechtlichesGlatteis begeben, ist ihnen dabei offenbar nicht bewusst. Hier bedarfes Aufklärung über die Rechte, die jeder auch im Internet hat", machtPeter Stahl deutlich.BELEIDIGUNGEN SIND AUCH IM INTERNET NICHT ERLAUBTDass sie selbst sogar schon eine Person im Internet beleidigthaben, geben lediglich vier Prozent der befragten Internetuser zu.Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es immerhin doppelt so viele (achtProzent) und bei den Männern immerhin noch sieben Prozent."Problematisch bei Beleidigungen im Netz ist, dass sie in der Regelöffentlich für alle sichtbar sind und dauerhaft festgehalten werden.Das bedeutet eine andauernde Belastung für die Opfer", erklärtWlodarek. Leider glauben heute immerhin noch acht Prozent allerInternetuser, dass Beschimpfungen im Netz erlaubt sind und fünfProzent der User sind sich diesbezüglich nicht sicher."Die schriftlich oder auf Video festgehaltenen Straftaten bietenden Opfern allerdings auch die Chance, das Unrecht nachzuweisen. Denngenau wie im 'realen Leben' sind auch im Netz Beleidigungen nichterlaubt und die Verfasser können strafrechtlich belangt werden",stellt Anja-Mareen Decker, Juristin bei Advocard, demRechtsschutzversicherer der Generali in Deutschland, klar.Weitere Ergebnisse zum Thema finden Sie unterwww.generali.de/ueber-generali/presse-medien/pressemitteilungen.Pressekontakt:Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Theresa Schröder-WölkiExterne KommunikationT +49 (0) 89 5121-8214presse@generali.comRobert HoyerAgentur achtung!T +49 (0) 40 450210-614advocard@achtung.deGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 MünchenOriginal-Content von: Advocard Rechtsschutzversicherung AG, übermittelt durch news aktuell