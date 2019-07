Beschimpft, bedroht, attackiert / Cem Özdemir (Grüne) über Angriffe auf Politiker (VIDEO)

Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin desSWR, Donnerstag, 25. Juli 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-Württemberg / Moderation Clemens BratzlerLaut einer SWR Umfrage unter Kommunalpolitikerinnen und-politikern im Land wird von mehr als 800 Amtsträgern jeder Zweitemassiv angefeindet und jeder Vierte offen bedroht. Egal, ob aufLokal-, Landes- oder Bundesebene: Politik lebt von Bürgernähe. Einigezahlen dafür einen hohen Preis, wie zuletzt der ehemaligeHockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD). Was müssenPolitikerinnen und Politiker alles aushalten? Sollen sie sich aus derÖffentlichkeit zurückziehen oder ihre Worte bedächtiger wählen - zuLasten einer lebendigen Demokratie? Diese Fragen stellt daslandespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWRFernsehen unter anderem Cem Özdemir (Grüne), einemBundestagsabgeordneten mit Personenschutz. In der Sendung amDonnerstag, 25. Juli 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.Vor Ort - in HockenheimReporterin Alix Koch erkundigt sich nach dem Gesundheitszustanddes schwerverletzten Oberbürgermeisters Dieter Gummer (SPD) und fragtnach neuen Erkenntnissen bezüglich des Täters. Vom neu gewähltenOberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) möchte sie wissen, mit welchenGefühlen er sich nach dem Überfall auf seinen Vorgänger auf sein Amtvorbereitet.Weitere geplante Themen:Stecker rein, Hitze raus - der Boom der Klimaanlagen Angesichtsder erneuten Hitzewelle setzen immer mehr Menschen auf Abkühlung perKnopfdruck. Klimaanlagen sind vielerorts ausverkauft und auch dieAuftragsbücher der Klimatechniker sind voll. Wohin führt dieseEntwicklung?Wie klimafreundlich reisen Politiker?"Zur Sache Baden-Württemberg" fragt Landespolitikerinnen und-politiker nach ihren Urlaubsplänen, dem Verkehrsmittel ihrer Wahlund dem Stellenwert von Klimaschutz bei ihrer Urlaubsplanung.Mieser Bahnhof - kein Klo, kein Aufzug, kein ServiceDer unterirdische Bahnhof von Schwäbisch Hall-Hessental ist nichtbarrierefrei. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, muss 24 Stufenherunter- und wieder hinaufgetragen werden. In viele Züge ist derEinstieg trotzdem nicht möglich, Servicepersonal gibt es nicht. DieStadt Schwäbisch Hall und ihre Bürgerinnen und Bürger wollen dasnicht länger hinnehmen.Baden-Württemberg - Hochburg der SchwulenverfolgungAnlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Christopher Street Daysgeht "Zur Sache Baden-Württemberg" auf Spurensuche: Bis 1969 war dasLand eine Hochburg der Schwulenverfolgung und lag im bundesweitenVergleich weit vorn. Wie viele Männer im Land wurde auch Helmut Kressaus Tübingen im Alter von 15 Jahren verurteilt und inhaftiert, weiler homosexuell ist. Erst vor zwei Jahren wurden die Opferrehabilitiert. Warum so spät? Warum wurden Homosexuelle besonders inBaden-Württemberg so häufig verfolgt?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/zur-sache-bw-angriff-auf-politikerNach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeunter http://ARDMediathek.de undhttp://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei http://ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell