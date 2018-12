Bescherung vor Weihnachten / Eurojackpot in Spanien geknackt (FOTO)

Münster (ots) -Der Eurojackpot wurde die zweite Ziehung in Folge geknackt. EinemSpielteilnehmer aus Spanien gelang dies am vergangenen Freitag(14.12.2018). Sein Gewinn beträgt exakt 10 Millionen Euro.Jackpot bei Startsumme geknacktDer Eurojackpot stand bei der Ziehung am letzten Freitag(14.12.2018) bei seiner Startsumme von 10 Millionen Euro. Erst in derVorwoche (07.12.2018) hatte ein Däne ebenfalls die erste Gewinnklassebeim Eurojackpot treffen können und 33,2 Millionen Euro gewonnen. Mitden Gewinnzahlen 4, 14, 24, 26 und 30 sowie den beiden Eurozahlen 9und 10 konnte der Eurojackpot nun die zweite Woche in Folge geknacktwerden. Der spanische Glückstipp ist nicht nur 10 Millionen Eurowert, sondern war damit auch der dritte Millionen-Gewinn des Jahresauf der iberischen Halbinsel bei der Lotterie Eurojackpot.Weitere GroßgewinnerNeben dem spanischen Neu-Millionär gibt es gleich drei weitereGroßgewinner im Gewinnrang zwei. Neben einem weiteren Spanier gelanges auch zwei deutschen Spielteilnehmern diese Gewinnklasse zutreffen. Die beiden deutschen Gewinner kommen aus Baden-Württembergund Nordrhein-Westfalen und erhalten - wie der Spanier - für ihreTreffer im zweiten Gewinnrang jeweils 547.867,30 Euro.Neue ChanceWird der Eurojackpot die dritte Woche in Folge geknackt? Die Fragewird am kommenden Freitag (21.12.2018) beantwortet. Dann startet derEurojackpot in der obersten Gewinnklasse wieder mit 10 MillionenEuro. Mitspielen kann man unter www.eurojackpot.de oder bundesweit inden Lotto-Annahmestellen.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell