Beschäftigungsrekord bei Ingenieuren und Informatikern / VDI-/IW-Ingenieurmonitor: 126.060 offene Stellen im vierten Quartal 2018

Düsseldorf (ots) - Eine positive Geschäftslage der Unternehmensowie ein großer Bedarf im öffentlichen Dienst haben Ende vergangenenJahres für einen neuen Beschäftigungsrekord auf dem Ingenieur- undInformatikerarbeitsmarkt gesorgt. Im vierten Quartal 2018 warenmonatsdurchschnittlich rund 126.060 offene Stellen zu besetzen - einPlus von 3,8 Prozent verglichen zum Vorjahresquartal. Gleichzeitigist das Arbeitskräfteangebot in Form von Arbeitslosen mitmonatsdurchschnittlich 29.465 Personen auf einen neuen Tiefstandgesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Ingenieurmonitor, den dasInstitut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des VDIvierteljährlich erstellt.Im zweiten Quartal des Jahres 2018 wurden bundesweit rund 1,21Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Ingenieur- undInformatikerberufen verzeichnet - so viele wie nie zuvor und knappein Viertel mehr als noch im Vergleichsquartal des Jahres 2013. Dieweiterhin stabile Wirtschaftslage gibt Grund zur Annahme, dass dieNachfrage nach Ingenieuren und Informatikern in den kommendenQuartalen nicht abebben wird, wenngleich die deutsche Wirtschaftinzwischen nur noch verhalten optimistisch auf das Jahr 2019 blickt.Die Informatikerberufe bilden im vierten Quartal 2018 mitmonatsdurchschnittlich 42.920 offenen Stellen die größte Kategoriedes Stellenangebots in den Ingenieurberufen. Gesucht werdeninsbesondere Schnittstellenkompetenzen von IT und Elektrotechnik.Auch die Bauingenieurberufe konnten mit rund 32.630 offenen Stellenweiterhin eine sehr hohe Nachfrage verzeichnen. Weiterhin waren inden Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- undElektrotechnik zusammengenommen 32.500 Vakanzen gemeldet, was einemAnteil von rund 26 Prozent des Gesamtstellenangebots in denIngenieur- und Informatikerberufen entspricht.Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten 7 der 9 BerufskategorienZuwächse bei der Arbeitskräftenachfrage verzeichnen. Der minimaleRückgang der Arbeitsmarktnachfrage im Bereich Maschinen- undFahrzeugtechnik spiegelt die leichte Eintrübung in derAutomobilindustrie wider. Auch die Energie- und Elektrotechnik sowiedie Kunststofftechnik hatten geringfügige Rückgänge zu verzeichnen.Für die Bewältigung aktueller und künftiger IT-undDigitalisierungsprojekte, von der Gestaltung von Smart Homes über dieMobilität 4.0 bis hin zur IT-Sicherheit, ist der deutscheArbeitsmarkt auf Experten, insbesondere auch aus dem Ingenieur- undInformatikbereich, angewiesen. Dies ist gerade vor dem Hintergrunddes internationalen Wettbewerbs von zentraler Bedeutung, willDeutschland beim Thema Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren.Auch im Baubereich ist weiterhin mit einer angespannten Lage zurechnen, wenngleich die Geschäftserwartungen der Branche leichtgedämpft ausfallen. Zusammenfassend kommt dem ThemaFachkräftesicherung in den Ingenieur- und Informatikerberufen insämtlichen Arbeitsmarktregionen und in nahezu sämtlichenTechnologiebereichen eine vorrangige Bedeutung zu.Der vollständige VDI-/IW-Ingenieurmonitor steht kostenfrei zumDownload unter www.vdi.de/ingenieurmonitor.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.