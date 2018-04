Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im Februar 2018: + 2,7 % zum Vorjahresmonat

Wiesbaden (ots) - In Deutschland waren Ende Februar 2018 knapp 5,6Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit50 und mehr Beschäftigten tätig. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren dasrund 147 000 Beschäftigte und somit 2,7 % mehr als im Februar 2017.Damit erreichte das Verarbeitende Gewerbe im Februar 2018 einen neuenHöchststand bei der Zahl der Beschäftigten seit Beginn der Zeitreiheim Januar 2005.Am stärksten stieg die Beschäftigtenzahl im Februar 2018 gegenüberFebruar 2017 in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,elektronischen und optischen Erzeugnissen mit + 4,1 % sowie in derHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln mit + 4,0 %.Unterdurchschnittlich erhöhte sich die Zahl der Beschäftigteninsbesondere in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+ 1,2 %) und inder Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+ 2,0 %).Die Zahl der im Februar 2018 geleisteten Arbeitsstunden nahm imVergleich zum Vorjahresmonat bei gleicher Zahl von Arbeitstagen um1,4 % auf 703 Millionen Stunden zu. Die Entgelte für dieBeschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen bei rund 22,1Milliarden Euro, gegenüber dem Vorjahresmonat war das eine Steigerungum 4,2 %.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Monatsbericht imVerarbeitenden Gewerbe können über die Tabellen Beschäftigte undUmsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (42111-0002) und(42111-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ulrich Prautsch,Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 07www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell