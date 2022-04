Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen verdienten 20,36 Euro brutto in der Stunde im Jahr 2021

WIESBADEN (ots) -Beschäftigte in Kindergärten und Vorschulen verdienten im Jahr 2021 durchschnittlich 20,36 Euro brutto in der Stunde, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Kindergartentages am 21. April mitteilt. Rund 93 % des Personals in Kindergärten und Vorschulen waren Frauen, fast zwei Drittel aller Beschäftigten (61 %) arbeiteten in Teilzeit und mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten (69 %) waren ausgebildete Fachkräfte. Arbeitete eine solche Fachkraft in Teilzeit, verdiente sie 2021 im Schnitt 2 480 brutto monatlich. Für Fachkräfte, die in Vollzeit arbeiteten, lag der Verdienst bei durchschnittlich 3 402 Euro brutto im Monat.3,3 Millionen Kinder unter sieben Jahren wurden zuletzt in Kitas betreutBundesweit wurden zum Stichtag 1. März 2021 rund 3,3 Millionen Kinder unter sieben Jahren in einer Kindertageseinrichtung betreut. Das waren 60 % aller Kinder in dieser Altersgruppe. Von den gut 3,3 Millionen Kindern unter sieben Jahren in Betreuung war ein Fünftel unter drei Jahre alt. Insgesamt gab es in Deutschland 58 500 Kindertageseinrichtungen.Methodischer Hinweis:In den Bruttoverdiensten sind keine Sonderzahlungen enthalten. Die Angaben der Bruttoverdienste stammen aus der Verdiensterhebung. Die Zahlen der Kindertageseinrichtungen sowie der Kinder unter sieben bzw. unter drei Jahren in einer Kindertagesbetreuung basieren auf den Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe.Weitere Informationen:Weitere Daten zu den Bruttoverdiensten nach Wirtschaftszweigen finden Sie in unserer Datenbank GENESIS-Online (Tabelle 62321-0001).Weitere Informationen zur Kindertagesbetreuung enthält die Publikation "Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege".Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell