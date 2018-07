Beschädigung durch Waschanlage

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Oft werden Pkw in Waschanlagen nicht nur sauber, sondern auch beschädigt. Was ist, wenn der Lack frische Kratzer hat, der Scheibenwischer abgebrochen ist oder der Außenspiegel herunterhängt? Wann der Betreiber der Anlage für solche Schäden haftet und wie sich betroffene Autobesitzer im Ernstfall am besten verhalten, erläutern die ARAG Experten.

Rechtlich gesehen handelt es sich bei dem Vertrag über die Autowäsche um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.