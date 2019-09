Berufungsgericht des Ninth Circuit entscheidet, dass Enigma Software seine Klage gegen Malwarebytes wegen wettbewerbswidriger Praktiken, die Verbrauchern und Enigma Software schaden, weiterführen kann

San Francisco (ots/PRNewswire) - Der Court of Appeals for theNinth Circuit (Berufungsgericht) hat in der Klage von Enigma Softwaregegen Malwarebytes Inc. entschieden, dass der Immunitätsschutz nachSection 230 des Communications Decency Act "nicht unbegrenzt" ist.(Die Stellungnahme des Gerichts ist abrufbar unter https://www.enigmasoftware.com/legal/court-opinion-us-court-appeals-ninth-circuit-enigma-software-vs-malwarebytes-case-17-17351.pdf.) In seinerStellungnahme (verfasst von Richter Schroeder) begründete dasGericht, dass ein Unternehmen keine wettbewerbswidrigen Praktikengegen einen Mitbewerber betreiben darf, und dann nach Section 230Freistellung von der Haftung für den unrechtmäßig verursachtenSchaden beanspruchen kann. Das Gericht entschied ferner, dass die vonEnigma Software vorgebrachten Anschuldigungen in Bezug aufwettbewerbswidrige Verhaltensweisen von Malwarebytes zum Nachteil vonEnigma Software ausreichen, um die Rechtsansprüche von EnigmaSoftware gegen Malwarebytes zu stützen. Das Gericht wies die Positionvon Malwarebytes zurück, nach der das Unternehmen jede von ihmgewählte Software aus jedwedem Grund im Sinne der "anderweitig nichteindeutigen" Formulierung von Section 230 einseitig blockieren und inkeiner Weise für den von ihm verursachten Schaden zur Rechenschaftgezogen werden könne. Das Gericht hob die vorherige Abweisung derKlage auf und überwies diese an das Prozessgericht erster Instanz.Enigma Software hatte ursprünglich Klage gegen die Malwarebytesinitiierte rücksichtslose und wettbewerbswidrige Blockierung desunabhängig getesteten, preisgekrönten und zertifizierten Programmsvon Enigma Software eingereicht, dass Millionen von Benutzernweltweit vor Bedrohungen und Verletzungen der Cybersicherheitgeschützt hat. Wie in der Klage dargelegt, zielte Malwarebytesinsbesondere auf Enigma Software ab, weil Enigma Software einerfolgreicher Mitbewerber ist, dessen sicheres und wirksamesAnti-Malware-Tool bei den Nutzern beliebt ist. Wie ebenfalls in derKlage ausführlich beschrieben, haben die wettbewerbswidrigenSperrmaßnahmen von Malwarebytes insbesondere den Verbraucherngeschadet, indem sie ihnen das Recht entzogen haben, das Produktihrer Wahl zu verwenden, und das Recht, sich für einenmehrschichtigen Anti-Malware-Schutz auf ihren Geräten zu entscheiden,um sich besser vor ständig steigenden Malware-Risiken und Bedrohungender Cybersicherheit zu schützen.Eine Videoaufzeichnung der mündlichen Verhandlung der Rechtssachevor dem 9th Circuit Court of Appeals finden Sie unter folgendem Link:https://www.ca9.uscourts.gov/media/view_video.php?pk_vid=0000015143.Die Begründungschrift von Enigma Software finden Sie unterfolgendem Link: https://www.enigmasoftware.com/legal/opening-legal-brief-filed-by-enigma-software-vs-malwarebytes-case-17-17351.pdf.Informationen zu Enigma Software/EnigmaSoft LtdEnigma Software Group USA, LLC ist der ursprüngliche Herstellervon SpyHunter 4 (das Gegenstand des Rechtsstreits ist) und einUnternehmen von EnigmaSoft Limited EnigmaSoft Limited. EnigmaSoftLimited ist ein privat geführtes irisches Unternehmen mitNiederlassungen und globalem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSofthat sich insbesondere durch die Entwicklung und den Vertrieb vonSpyHunter 5 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2582323-1&h=3389805011&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2582323-1%26h%3D1827140116%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2582323-1%2526h%253D1181471877%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.enigmasoftware.com%25252Fproducts%25252Fspyhunter%25252F%2526a%253DSpyHunter%252B5%26a%3DSpyHunter%2B5&a=SpyHunter+5), einem neuen Anti-Malware Softwareproduktund Service, einen Namen gemacht. SpyHunter 5 erkennt und entferntMalware, sorgt für besseren Schutz der Privatsphäre im Internet undbeseitigt Sicherheitsbedrohungen, indem es Malware, Ransomware,Trojaner, Rogue-Anti-Spyware und andere bösartige Komponenten bzw.Sicherheitsbedrohungen bekämpft, von denen Millionen von PC-Nutzerntagtäglich im World Wide Web betroffen sind. SpyHunter 5 hatBestnoten in Vergleichstests durch unabhängige externe Prüflabore wiez.B AV-TEST erhalten und ist gemäß AppEsteem, Checkmark Certified und TRUSTe zertifiziert.